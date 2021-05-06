Дети сами могут сменить пол после заявления в Нидерландах без проблем

На сайте правительства Нидерландов появилась информация о том, что граждане страны, желающие совершить трансгендерный переход, для оформления документов могут быть младше 14 лет.
В 2014 году в Нидерландах был принят закон о трансгендерах, который позволял сменить пол начиная с 14-летнего возраста. Теперь это ограничение снято. Если гендерная эдентичность гражданина страны не соответствует той, которая указана в документах, ее можно исправить без предоставления заключений врача или психолога.
Переход в противоположный пол разделен на два этапа: на первом пишется заявление о намерении сменить пол, на втором этапе требуется подтвердить свое решение, но сделать это можно в срок начиная с одного месяца после изъявления желания и заканчивая двенадцатью неделями.
Трансгендерный переход производится через суд, пишут на сайте правительства Нидерландов.