Дети сами могут сменить пол после заявления в Нидерландах без проблем
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Дети сами могут сменить пол после заявления в Нидерландах без проблем

10:03:015/6/2021Фото: pixnio
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Если желающий сменить пол подтвердит намерение через 1-3 месяца, его просьбу удовлетворят без проволочек.

В Нидерландах упростили процедуру смены пола

На сайте правительства Нидерландов появилась информация о том, что граждане страны, желающие совершить трансгендерный переход, для оформления документов могут быть младше 14 лет.

В 2014 году в Нидерландах был принят закон о трансгендерах, который позволял сменить пол начиная с 14-летнего возраста. Теперь это ограничение снято. Если гендерная эдентичность гражданина страны не соответствует той, которая указана в документах, ее можно исправить без предоставления заключений врача или психолога.

Переход в противоположный пол разделен на два этапа: на первом пишется заявление о намерении сменить пол, на втором этапе требуется подтвердить свое решение, но сделать это можно в срок начиная с одного месяца после изъявления желания и заканчивая двенадцатью неделями.

Трансгендерный переход производится через суд, пишут на сайте правительства Нидерландов.

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