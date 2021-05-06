Следователи обыскали дом погибшей блогерши. Ее труп нашли в лесополосе на Урале

В начале апреле 2021 года бьюти-блогер Кристина Журавлева перестала выходить на связь с подписчиками, которых было 57 тысяч.
16 апреля ее тело с признаками насильственной смерти было найдено на Урале близ Сысерти. Александр Шульга — глава пресс-службы регионального управления СКР — рассказал о том, что был проведен обыск в доме убитой женщины.
Для того, чтобы выяснить, кто мог стать убийцей Журавлевой, следователи СК и полиции проводят мероприятия, в числе которых экспертизы, допросы друзей и знакомых и осмотр места преступления.
Девушка могла поссориться с мужем перед смертью, пишут URA.RU.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" после исчезновения Кристины ее супруг рассказал, что жена от него ушла, оставила телефон дома, якобы не желая ни с кем разговаривать. Но первоначальна рассматривали суицид.