Следователи обыскали дом погибшей блогерши. Ее труп нашли в лесополосе на Урале
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Следователи обыскали дом погибшей блогерши. Ее труп нашли в лесополосе на Урале

10:12:245/6/2021Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
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Смерть Кристины Журавлевой наступила в результате насильственных действий. Подозревают мужа.

После смерти блогерши на Урале следователи проводят обыски в ее доме

В начале апреле 2021 года бьюти-блогер Кристина Журавлева перестала выходить на связь с подписчиками, которых было 57 тысяч.

16 апреля ее тело с признаками насильственной смерти было найдено на Урале близ Сысерти. Александр Шульга — глава пресс-службы регионального управления СКР — рассказал о том, что был проведен обыск в доме убитой женщины.

Для того, чтобы выяснить, кто мог стать убийцей Журавлевой, следователи СК и полиции проводят мероприятия, в числе которых экспертизы, допросы друзей и знакомых и осмотр места преступления.

Девушка могла поссориться с мужем перед смертью, пишут URA.RU.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" после исчезновения Кристины ее супруг рассказал, что жена от него ушла, оставила телефон дома, якобы не желая ни с кем разговаривать. Но первоначальна рассматривали суицид.



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смертьблогернасильственные действия
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