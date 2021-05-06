Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске

9:31:315/6/2021Фото: pixabay.com
0

У Юрия Похила оказалась самая высокая зарплата. Около 100-150 тыс. рублей в месяц получают руководители зоопарка, некоторых учреждений культуры и образования.

Зарплату посчитают как за рабочие дни
Самая высокая зарплата среди руководителей муниципальных учреждений

Власть Новосибирска опубликовала данные о среднемесячных зарплатах руководителей муниципальных учреждений в 2020 году. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Судя по приведенным данным, директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил зарабатывает не менее 215,7 тыс. рублей в месяц. Его замы Владимир Гусев и Александр Лейбович — 162−163 тыс.

Директор зоопарка Андрей Шило получал в 2020 году порядка 149 тыс. рублей. Его зам по науке Ольга Шило — 132,2 тыс.

Средняя зарплата директора МУП «Энергия» Сергея Квашнев, который занял должность в марте 2020 года, составила около 144,5 тыс. рублей в месяц. Доходы его зама, бухгалтера и главного инженера превысили 150 тыс. рублей.

Глава МАУ «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян получала в среднем в прошлом году около 142,6 тыс. рублей ежемесячно. Заместитель и главбух — 123 и 125 тыс. рублей.

В среднем по 139,3 тыс. рублей в месяц зарабатывал директор МУП «Электросеть» Юрий Рахманов.

Директор школы искусств №24 «Триумф» Валентина Климентьева получала в 2020 году в среднем по 131,4 тыс. рублей в месяц. Директор Центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров — 128,3 тыс.

На 6 мая пока не опубликовали доходы за прошлый год губернатор Андрей Травников и члены регионального правительства. Как правило, после них становится известно о доходах, расходах и имуществе представителей власти в городах и районах Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2020 году сведения о доходах за 2019 год опубликовали в августе, поскольку продлили декларационную кампанию из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2021-м декларации закончили подавать 30 апреля.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
доходызарплатадекларации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливые зарплаты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске
    9:31:31 5/6/2021
    Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске
    26 мая – первое затмение 2021 года: солнечное или лунное?
    9:20:10 5/6/2021
    26 мая – первое затмение 2021 года: солнечное или лунное?
    Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор
    9:00:20 5/6/2021
    Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор
    Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России
    8:26:01 5/6/2021
    Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России
    Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника
    8:20:44 5/6/2021
    Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника
    Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска
    8:11:52 5/6/2021
    Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска
    Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам
    7:53:23 5/6/2021
    Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам
    Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды
    7:27:45 5/6/2021
    Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды
    Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео
    7:09:28 5/6/2021
    Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео
    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв холокоста
    7:00:57 5/6/2021
    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв холокоста