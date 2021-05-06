Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске

Власть Новосибирска опубликовала данные о среднемесячных зарплатах руководителей муниципальных учреждений в 2020 году. Документы опубликованы на сайте мэрии.
Судя по приведенным данным, директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил зарабатывает не менее 215,7 тыс. рублей в месяц. Его замы Владимир Гусев и Александр Лейбович — 162−163 тыс.
Директор зоопарка Андрей Шило получал в 2020 году порядка 149 тыс. рублей. Его зам по науке Ольга Шило — 132,2 тыс.
Средняя зарплата директора МУП «Энергия» Сергея Квашнев, который занял должность в марте 2020 года, составила около 144,5 тыс. рублей в месяц. Доходы его зама, бухгалтера и главного инженера превысили 150 тыс. рублей.
Глава МАУ «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян получала в среднем в прошлом году около 142,6 тыс. рублей ежемесячно. Заместитель и главбух — 123 и 125 тыс. рублей.
В среднем по 139,3 тыс. рублей в месяц зарабатывал директор МУП «Электросеть» Юрий Рахманов.
Директор школы искусств №24 «Триумф» Валентина Климентьева получала в 2020 году в среднем по 131,4 тыс. рублей в месяц. Директор Центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров — 128,3 тыс.
На 6 мая пока не опубликовали доходы за прошлый год губернатор Андрей Травников и члены регионального правительства. Как правило, после них становится известно о доходах, расходах и имуществе представителей власти в городах и районах Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2020 году сведения о доходах за 2019 год опубликовали в августе, поскольку продлили декларационную кампанию из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2021-м декларации закончили подавать 30 апреля.