Путин приказал открыть пункты вакцинации в дачных обществах и раскритиковал губернаторов за снижение темпов в майские праздники

Президент РФ Владимир Путин 6 мая обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой ситуацию с коронавирусом в России на майских праздниках. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава государства отметил снижение заболеваемости в длинные выходные дни. Путин отметил, что не зря вводили дополнительные нерабочие дни.
Голикова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в стране. И назвала регионы, которые снизили показатели вакцинации на майские праздники.
Дословно
Т. Голикова: В начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились. Я бы хотела сказать, что с 31 марта по 5 мая лучшими регионами по вакцинации были Республика Тыва, Республика Калмыкия, пусть маленькие, но Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые низкие темпы в этот же период демонстрировали Республика Северная Осетия – Алания, Приморский край, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан.
Что касается снижения непосредственно уже в майские дни, то самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская Республика.
Понятно, что люди, наверное, с учётом нерабочих дней съехали из столичных городов. Но тем не менее – мы на это ориентировали – важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке, тем более что мы видим, что регионы наращивают количество вакцинальных пунктов, их 5733 сейчас, в том числе работают мобильные пункты. Поэтому эта тема остается приоритетной, самой важной для купирования заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
...Очень важна, Владимир Владимирович, ситуация после майских праздников. Многие люди вернутся с отдыха – не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие уже обменные процессы с точки зрения общения, и нам потребуется определённое наблюдение, для того чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость.
В. Путин: Насколько я понимаю, ситуация сегодняшнего дня у нас требует определённой корректировки, и хотел бы обратиться не только к коллегам в правительстве Российской Федерации, но и к руководителям регионов, к управленческим командам.
Да, действительно, мы продлили майские праздники, и граждане России отдыхают, и это очень хорошо, слава богу. Но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться и не обращать внимания на то, что происходит в их регионах, без всяких сомнений. И объёмы тестирования должны сохраняться, и объёмы вакцинации, темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Просто лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные посёлки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы, как сказала Татьяна Алексеевна, есть.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" с 4 по 7 мая мобильный пункт вакцинации работает на площади Горького в Бердске. Но общественники усомнились в его легитимности.
Хахаха. Где он столько ветеринаров найдёт в Сибири.