Новые данные по коронавирусу за сутки на 6 мая в Бердске обнародовал оперштаб
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Новые данные по коронавирусу за сутки на 6 мая в Бердске обнародовал оперштаб

10:48:265/6/2021Фото: Минздрава НСО
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По данным оперативного штаба, на четверг в Бердске под медицинским наблюдением находятся 36 жителей города. За последние 24 часа взято у бердчан 136 тестов на новый вирус.

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Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в оперативном штабе, за последние сутки на 6 мая в Бердске зарегистрирован 1 новый случай заболевания коронаврусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии в городе выявлено 1705 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".

По данным оперштаба, на четверг в Бердске под медицинским наблюдением находятся 36 жителей города. За последние 24 часа взято у бердчан 136 тестов на новый вирус.
Всего в городе насчитывается выздоровевших и выписанных 1630 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в течение последнего месяца ежесуточный прирост новых заразившихся в Бердске не превышает двух человек.

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