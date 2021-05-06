Юристы обжалуют решение суда об ограничении деятельности иноагента-ФБК Навального
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Юристы обжалуют решение суда об ограничении деятельности иноагента-ФБК Навального

11:12:525/6/2021Фото: Пресс-службы судов Москвы
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По мнению правозащитников, организация не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку "соответствует требованиям закона".

Алексей Навальный
Юристы подали жалобу на решение суда об ограничении деятельности организации Навального

Правозащитное объединение «Команда 29» подало жалобу в Первый апелляционный суд общей юрисдикции на решение по делу ФБК (признан иноагентом). Об этом сообщается на сайте объединения.

Юристы оспаривают все запреты, наложенные на Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального до рассмотрения в суде дела о признании организации экстремистской. Речь идет о запретах на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов.

«Решение, которое мы оспариваем, по сути запрещает ФБК (признан иноагентом) как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы как юристы не можем его принять и считаем незаконным», — заявила адвокат Валерия Ветошкина.

По мнению юриста Максима Оленичева, часть запретов не могла быть наложена судом. «Например, по смыслу действующего законодательства, запрет на проведение публичных мероприятий не релевантен для фонда, он не может их организовывать. Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации. Очевидно, что деятельность ФБК (признан иноагентом - прим. ред.) не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку соответствует требованиям закона», — полагает правозащитник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", прокуратура попросила признать экстремистскими организациями ФБК (признан иноагентом), Фонд по защите прав граждан (признан иноагентом) и движение «Штабы Навального». Соратник Нвавального и руководитель штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по все стране.

Заседание по иску правозащитников назначено на 17 мая.

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правозащитникэкстремистапелляционный судиноагент
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