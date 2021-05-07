Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая

Кто в уголовно-исправительной системе
Бесстрашно службу верную несёт,
Примите в этот праздник поздравленья,
Пусть сила ваша крепнет каждый год!
Опасных пусть не будет ситуаций,
И больше премий падает в карман,
Служить отважно, жизнью наслаждаться
И всех вершин достичь желаю вам!
***
Работы — чёткой, надлежащего порядка,
Успехов в службе вам, и много-много сил;
А в личной жизни счастья и достатка
И чтоб удачу каждый день вам приносил!
***
Пусть справедливость торжествует,
Во всём порядок существует.
Живите в безопасности всегда,
Спокойствия Вам, счастья и добра.
Благополучия в семье и в дружбе,
Проблем чтоб не было на службе.
Здоровье чтобы Вас не подводило,
Судьба от неудач всегда хранила.
Работников системы уголовно-исполнительной,
Мы поздравляем с праздником почтительно!
***
Пусть в уголовно-исполнительной системе,
Сегодня праздник отмечают все, кто в теме,
И Министерство издаёт приказ —
Чтоб выписали премии для вас.
Желаем вам спокойной мирной службы,
Взаимовыручки с коллегами и дружбы.
И звёзд больших в карьере — на погоны,
И пусть живут все честно, по закону.
***
С Днем уголовно-исполнительной системы!
Желаю всем работникам отсутствия проблем,
Еще желаю всем любви, надежды, веры,
Пусть ваша жизнь для всех окажется примером!
Судьба пусть дарит вам везение, успех, удачу,
Благополучие, достаток, процветания в придачу.
Пусть свежий ветерок вам принесет тепло,
А в сердце пусть живет лишь радость и добро!
***
В уголовно-исполнительной системе
Сегодня праздник. Поздравляю.
Я всем работникам добра
И сил огромных пожелаю.
Пусть служба будет ваша мирной,
Счастливой будет жизнь всегда,
Погоны звезды украшают
И в радости бегут года.
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru