Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая
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Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая

2:00:575/7/2021Фото: bipbap.ru
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7 мая празднуют профессиональный праздник работники уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

День работников уголовно-исполнительной инспекции

Кто в уголовно-исправительной системе
Бесстрашно службу верную несёт,
Примите в этот праздник поздравленья,
Пусть сила ваша крепнет каждый год!

Опасных пусть не будет ситуаций,
И больше премий падает в карман,
Служить отважно, жизнью наслаждаться
И всех вершин достичь желаю вам!

***

Работы — чёткой, надлежащего порядка,
Успехов в службе вам, и много-много сил;
А в личной жизни счастья и достатка
И чтоб удачу каждый день вам приносил!

***

Пусть справедливость торжествует,
Во всём порядок существует.
Живите в безопасности всегда,
Спокойствия Вам, счастья и добра.
Благополучия в семье и в дружбе,
Проблем чтоб не было на службе.
Здоровье чтобы Вас не подводило,
Судьба от неудач всегда хранила.
Работников системы уголовно-исполнительной,
Мы поздравляем с праздником почтительно!

***

Пусть в уголовно-исполнительной системе,
Сегодня праздник отмечают все, кто в теме,
И Министерство издаёт приказ —
Чтоб выписали премии для вас.

Желаем вам спокойной мирной службы,
Взаимовыручки с коллегами и дружбы.
И звёзд больших в карьере — на погоны,
И пусть живут все честно, по закону.

***

С Днем уголовно-исполнительной системы!
Желаю всем работникам отсутствия проблем,
Еще желаю всем любви, надежды, веры,
Пусть ваша жизнь для всех окажется примером!

Судьба пусть дарит вам везение, успех, удачу,
Благополучие, достаток, процветания в придачу.
Пусть свежий ветерок вам принесет тепло,
А в сердце пусть живет лишь радость и добро!

***

В уголовно-исполнительной системе
Сегодня праздник. Поздравляю.
Я всем работникам добра
И сил огромных пожелаю.

Пусть служба будет ваша мирной,
Счастливой будет жизнь всегда,
Погоны звезды украшают
И в радости бегут года.

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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