7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах
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7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах

1:00:365/7/2021Фото: fresh-cards.ru
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7 мая отмечают свой профессиональный праздник специалисты радиотехники ВМФ.

День связиста

Ты должен знать каждую мелочь,
И своей работой очень дорожить,
Ведь не сможет несмышленый неуч,
В отрядах связистов шикарных служить!
Мы тебе в профессии расти желаем,
И чтоб не возникало с электроникой проблем,
С Днем Связиста дружно поздравляем,
Передавай приветы своим коллегам всем!

День связиста

Ты можешь быстро подобрать кодировку,
И расшифровать любой секретный код,
Тут без образования и сноровки,
Дело с места никуда ведь не пойдет!
Тебе дала очень много матушка природа.
Ум, смекалку, логику - ты все это цени,
Ведь профессия такого особого рода,
Очень важна в наши современные дни.

День связиста

Сегодня мы поздравим вас, связистов,
За то, что связываете очень быстро,
За то, что людей соединяете умело,
За то, что работу выполняете смело!
Порой невозможное делаете возможным,
Вы в профессии единицы очень надежные,
Желаем вам в мечты выстреливать прицельно,
И каждому из вас благодарность отдельно!

День связиста

Современному профессиональному связисту,
Нужно столько знать разного всего,
Чтобы было все на каналах чисто,
И чтоб связывать людей выходило у него.
Разбираться в технологиях надо,
И в электронике разной не отставать,
А еще слухом верным и острым взглядом,
Для работы ему очень нужно обладать!

День связиста

Источник: fresh-cards.ru, pozdravkin.com

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