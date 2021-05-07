Картинки с Днем связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ 7 мая и короткие поздравления

С Днем военного связиста поздравленье
Шлю тебе от всей души.
Без морзянок, шифров выражаю восхищенье,
Ведь, по истине, прекрасен ты.
Пусть всё будет очень круто,
Пусть преследует успех везде.
И доходы пусть достигнут абсолюта,
Счастье пусть сопутствует тебе.
Огромную долю успеха в бою
Приносит надёжная связь.
Нелёгкую важную службу свою
Связисты несут, не боясь.
Поздравим связистов с их праздничным днём!
И честь их устроим салют.
Мы знаем, они и под сильным огнём
Не дрогнут, и связь нам дадут.
В труде желаю меньше риска,
Ведь нелегка судьба связиста.
Держи связь с миром ты всегда
И не сдавайся никогда!
Пускай здоровья будет много,
Счастливой будет пусть дорога.
Пусть в жизни ждет лишь светлый путь.
Связист, счастливым всегда будь!
Храбрым будь, связист военный,
Рисков вовсе не встречай
И удачу, непременно,
Как коня, ты оседлай!
Никогда не огорчайся,
На лету лови успех
И всех целей добивайся
Без особенных помех!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru