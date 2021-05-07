Классные открытки на День создания вооруженных сил РФ 7 мая и короткие поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Классные открытки на День создания вооруженных сил РФ 7 мая и короткие поздравления в стихах

6:00:015/7/2021Фото: bipbap.ru
0

7 мая отмечается профессиональный праздник военных - День создания вооруженных сил РФ.

День создания вооруженных сил РФ

В этот день, седьмого мая,
Доброты я всем желаю,
Чести, доблести, побед —
Чтоб жила страна без бед!

Чтоб жилось спокойно в ней,
Чтоб горел в домах людей
Огонёк большой любви,
Счастья, веры, красоты!

День создания вооруженных сил РФ

Служба России — почетное дело,
Служите стране своей честно и смело,
Пусть сложно и трудно бывает, подчас,
Но мир в нашем доме — зависит от вас.

Бодрости духа, успехов на службе,
Труд ваш нелёгкий Отечеству нужен!
Уверен народ — вы надёжный наш щит,
Который всегда от врагов защитит.

День создания вооруженных сил РФ

День вооруженных сил России —
Это важный праздник для страны,
Знаем — есть возможности и силы,
Есть у нас достойные сыны.

Мы сегодня можем спать спокойно,
Родина уверена в парнях.
Защитит нас армия достойно
На ближних и на дальних рубежах.

День создания вооруженных сил РФ

В день Вооруженных Сил России
Мы поздравим с праздником военных,
Пожелаем всем здоровья, силы,
Границ спокойных, неприкосновенных.

Мирного безоблачного неба,
Крепкого здоровья всем и счастья.
Пусть обходят стороной все беды,
Чтоб мы не знали горя и ненастья.

День создания вооруженных сил РФ

Есть в истории нашей золотые страницы,
Которыми можно по праву гордиться —
Поле Куликово, Полтава и Бородино —
Отвагой русских воинов прославились давно.

В этот день мы вспомним всех воинов своих,
Вспомним поименно и павших и живых.
История нас учит — в единстве наша сила,
С праздником вас, воины — с Днём ВС России!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень создания вооруженных сил РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы служили?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Классные открытки на День создания вооруженных сил РФ 7 мая и короткие поздравления в стихах
    6:00:01 5/7/2021
    Классные открытки на День создания вооруженных сил РФ 7 мая и короткие поздравления в стихах
    БердскСильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра
    5:50:49 5/7/2021
    Сильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра
    Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС
    5:00:35 5/7/2021
    Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС
    9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
    4:00:23 5/7/2021
    9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
    Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина
    3:00:41 5/7/2021
    Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина
    Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая
    2:00:57 5/7/2021
    Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая
    При какой температуре воздуха высаживать в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов в Сибири
    1:30:01 5/7/2021
    При какой температуре воздуха высаживать в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов в Сибири
    7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах
    1:00:36 5/7/2021
    7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах
    Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет
    12:07:47 5/7/2021
    Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет
    Пользу прерывистого голодания подтвердила наука: как начать голодать и худеть
    12:06:32 5/7/2021
    Пользу прерывистого голодания подтвердила наука: как начать голодать и худеть