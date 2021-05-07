Классные открытки на День создания вооруженных сил РФ 7 мая и короткие поздравления в стихах

В этот день, седьмого мая,
Доброты я всем желаю,
Чести, доблести, побед —
Чтоб жила страна без бед!
Чтоб жилось спокойно в ней,
Чтоб горел в домах людей
Огонёк большой любви,
Счастья, веры, красоты!
Служба России — почетное дело,
Служите стране своей честно и смело,
Пусть сложно и трудно бывает, подчас,
Но мир в нашем доме — зависит от вас.
Бодрости духа, успехов на службе,
Труд ваш нелёгкий Отечеству нужен!
Уверен народ — вы надёжный наш щит,
Который всегда от врагов защитит.
День вооруженных сил России —
Это важный праздник для страны,
Знаем — есть возможности и силы,
Есть у нас достойные сыны.
Мы сегодня можем спать спокойно,
Родина уверена в парнях.
Защитит нас армия достойно
На ближних и на дальних рубежах.
В день Вооруженных Сил России
Мы поздравим с праздником военных,
Пожелаем всем здоровья, силы,
Границ спокойных, неприкосновенных.
Мирного безоблачного неба,
Крепкого здоровья всем и счастья.
Пусть обходят стороной все беды,
Чтоб мы не знали горя и ненастья.
Есть в истории нашей золотые страницы,
Которыми можно по праву гордиться —
Поле Куликово, Полтава и Бородино —
Отвагой русских воинов прославились давно.
В этот день мы вспомним всех воинов своих,
Вспомним поименно и павших и живых.
История нас учит — в единстве наша сила,
С праздником вас, воины — с Днём ВС России!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru