Дизайнерские открытки с Днем создания вооруженных сил РФ 7 мая и невероятные поздравления
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Дизайнерские открытки с Днем создания вооруженных сил РФ 7 мая и невероятные поздравления

9:40:105/7/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День создания вооруженных сил Российской Федерации отмечается 7 мая.

День создания вооруженных сил РФ

Решением умов всех просвещенных
Был принят соответственный закон.
Создание всех сил вооруженных,
Что будут защищать нас от врагов.

Сегодня, в День создания великих
Вооруженных сил всея Руси,
Желаю вам я счастья и улыбок,
Здоровья и, конечно же, любви.

Пусть служба ваша протекает гладко,
Без происшествий, горя и забот.
Пусть дома будет все у вас в порядке.
Пусть вам во всех делах всегда везет.

День создания вооруженных сил РФ

Отлично все сегодня знаем,
Что за надежной мы спиной.
И не страшно, если представляем,
Что за мощной мы находимся стеной.

И враг не сунет нос к нам никогда,
Ведь каждый знает славу не былую.
Ведь наша армия была всегда
И будет самой сильной — победит любую.

День создания вооруженных сил РФ

Слава всем полкам и ротам
От земли и до небес,
Слава танкам, слава флоту
И всесильным ВВС.

Против всяких зол вселенских
Для спокойствия людей
Вы стоите неизменно
На защите рубежей.

Вы отпор дадите войнам,
Наша армия сильна,
С вами может спать спокойно
Необъятная страна.

День создания вооруженных сил РФ

С праздником вас вооруженные силы —
Гордость и слава единой России,
Защитники — родины нашей сыны,
Дай бог вам здоровья и легкой судьбы!

Без вас мы не сможем счастливыми быть,
Спасибо вам снова, спешим говорить.
Ваши душевные силы спасают,
Силе физической шарм прибавляют.

День создания вооруженных сил РФ


Источник: pozdravok.ru

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