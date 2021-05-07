С Днем оперативного работника УИС открытки на 8 мая и сердечные поздравления
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С Днем оперативного работника УИС открытки на 8 мая и сердечные поздравления

11:20:395/7/2021Фото: sunhome.ru
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8 мая отмечается профессиональный праздник - День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ.

День оперативного работника уголовно исполнительной системы

УИС служивым — честь и слава!
Пусть за высокою стеной,
Не до веселья и забавы,
Надзор, охрана и контроль.

Всё это ничего не значит,
Расчет на выгоды простой,
Вам совесть выдала задачу,
Оберегать страны покой!

Вам праздник, если все в порядке,
Вам радость, если за строкой —
Нет происшествий, в разнарядке
Оперативник пишет собственной рукой.

День оперативного работника уголовно исполнительной системы

Всех сотрудников УИС
Поздравляю я сердечно.
Благодарность за работу
И почет вам — бесконечны.

Сил и мужества желаю,
Мира, крепкого здоровья,
Небеса пусть вас хранят,
Ангел бдит у изголовья.

В жизни личной только счастье
И любовь пускай царит,
Путь к высоким достижениям
Будет вам пускай открыт.

День оперативного работника уголовно исполнительной системы

Оперативников УИС
Мы поздравляем в этот день,
Желаем бодрости и сил,
Пусть в сторону отбросят лень,
Пускай удастся скоро им
Преступность всю искоренить,
Они добьются своего,
Проблемы смогут все решить!

День оперативного работника уголовно исполнительной системы

С днем работника УИС
Вас я поздравляю,
Терпения и мужества
Я искренне желаю.

Трудна Ваша работа —
С преступностью бороться,
Стараться для народа,
Ну как же Вам непросто.

Вам крепкого здоровья
Хочу я пожелать,
День каждый Ваш с любовью
Семейною встречать.

Источник: sunhome.ru, http://pozdravok.ru

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