Столото: в тираже 1387 «Русского лото» к 9 мая 2021 года джекпот 900 млн и загородные дома
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Столото: в тираже 1387 «Русского лото» к 9 мая 2021 года джекпот 900 млн и загородные дома

7:32:485/7/2021Фото: pexels
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Не упустите последний шанс одержать победу в суперсерии и отмечайте 9 Мая вместе с нами!

Джекпот 900 миллионов и загородные дома в честь 9 Мая

Розыгрыши майской суперсерии в «Русском лото» завершаются.

Уже в эти выходные состоится финал суперсерии, где вы можете побороться за Джекпот 900 миллионов рублей, 20 загородных домов и множество других денежных призов. Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет. Не упустите последний шанс одержать победу в суперсерии и отмечайте 9 Мая вместе с нами!

Внимание! Просим обратить внимание на изменения в графике ТВ-трансляции розыгрыша — она пройдёт в понедельник, 10 мая, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!».

В связи с этим изменяется и график продаж билетов. Типографские лотерейные билеты продаются в розничных точках продаж до 15:00 мск, а электронные до 17:20 мск 9 мая.
Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.

88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен, в случае если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».

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