Столото: в тираже 1387 «Русского лото» к 9 мая 2021 года джекпот 900 млн и загородные дома

Розыгрыши майской суперсерии в «Русском лото» завершаются.
Уже в эти выходные состоится финал суперсерии, где вы можете побороться за Джекпот 900 миллионов рублей, 20 загородных домов и множество других денежных призов. Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет. Не упустите последний шанс одержать победу в суперсерии и отмечайте 9 Мая вместе с нами!
Внимание! Просим обратить внимание на изменения в графике ТВ-трансляции розыгрыша — она пройдёт в понедельник, 10 мая, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!».
В связи с этим изменяется и график продаж билетов. Типографские лотерейные билеты продаются в розничных точках продаж до 15:00 мск, а электронные до 17:20 мск 9 мая.
Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей.
В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.
Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.
88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен, в случае если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».