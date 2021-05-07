На Международный день Красного креста 8 мая: поздравления для самых милосердных

Здесь люди совсем непростые,
Великой души и тепла,
В войну и лишения любые,
свои не считают дела.
Так пусть же сердца ваши бьются,
Душа пусть в покое живет.
Пусть близкие вам улыбнутся,
И мирное счастье вас ждет.
***
Добровольность и нейтралитет
Человечность и единство цели
Ставит Красный крест в приоритет
То, что люди в нём найти хотели.
И восьмого мая каждый год,
Вспоминают в мире, тех, чья помощь,
Если надо сразу же придёт
В миг любой, зимою, летом, в полночь.
***
«Красный Крест» - как много это значит
Все, кто с ним был связан, нам смогли
Донести, что помогать должны незрячим,
Инвалидам, деткам от души!
Вам сказать «Огромное спасибо»
Мы хотим за человечность, доброту!
Пусть мир сделает вам жизнь счастливой!
Ведь вы помогаете ему!
***
Красный полумесяц, красный крест –
Символы тепла и состраданья
Вам, чья жизнь один суровый тест,
На добро, заботу и внимание.
Мы желаем счастья без границ,
И успеха в вашем трудном деле,
Даже среди голых стен больниц
Чтоб сердца и души не старели!
***
Добровольно, по велению души
По незримому небесному призванию
Красный крест в тяжёлый час спешит
И не ждёт за помощь воздаяния!
Милосердием полны ваши сердца
Добротой и состраданьем безграничным!
И терпению нет вашему конца
Для чужих вы жертвуете личным!
В этот день для вас со всех сторон
Пусть слетаются как птицы поздравления!
За поступки ваши низкий вам поклон!
Счастья вам, небес благословение!
Источник: pozdrawlandiya.ru, kurskmed.com