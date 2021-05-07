На Международный день Красного креста 8 мая: поздравления для самых милосердных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Международный день Красного креста 8 мая: поздравления для самых милосердных

7:45:515/7/2021Фото: С праздником!
0

8 мая отмечается Международный день красного креста.

Международный день Красного креста

Здесь люди совсем непростые,
Великой души и тепла,
В войну и лишения любые,
свои не считают дела.
Так пусть же сердца ваши бьются,
Душа пусть в покое живет.
Пусть близкие вам улыбнутся,
И мирное счастье вас ждет.

***

Добровольность и нейтралитет
Человечность и единство цели
Ставит Красный крест в приоритет
То, что люди в нём найти хотели.
И восьмого мая каждый год,
Вспоминают в мире, тех, чья помощь,
Если надо сразу же придёт
В миг любой, зимою, летом, в полночь.

***

«Красный Крест» - как много это значит
Все, кто с ним был связан, нам смогли
Донести, что помогать должны незрячим,
Инвалидам, деткам от души!
Вам сказать «Огромное спасибо»
Мы хотим за человечность, доброту!
Пусть мир сделает вам жизнь счастливой!
Ведь вы помогаете ему!

***

Красный полумесяц, красный крест –
Символы тепла и состраданья
Вам, чья жизнь один суровый тест,
На добро, заботу и внимание.
Мы желаем счастья без границ,
И успеха в вашем трудном деле,
Даже среди голых стен больниц
Чтоб сердца и души не старели!

***

Добровольно, по велению души
По незримому небесному призванию
Красный крест в тяжёлый час спешит
И не ждёт за помощь воздаяния!
Милосердием полны ваши сердца
Добротой и состраданьем безграничным!
И терпению нет вашему конца
Для чужих вы жертвуете личным!
В этот день для вас со всех сторон
Пусть слетаются как птицы поздравления!
За поступки ваши низкий вам поклон!
Счастья вам, небес благословение!

Источник: pozdrawlandiya.ru, kurskmed.com

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день красного креста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Муж найденной мертвой блогерши признался в убийстве. Он пришел в полицию в непотребном виде
    7:47:10 5/7/2021
    Муж найденной мертвой блогерши признался в убийстве. Он пришел в полицию в непотребном виде
    На Международный день Красного креста 8 мая: поздравления для самых милосердных
    7:45:51 5/7/2021
    На Международный день Красного креста 8 мая: поздравления для самых милосердных
    Столото: в тираже 1387 «Русского лото» к 9 мая 2021 года джекпот 900 млн и загородные дома
    7:32:48 5/7/2021
    Столото: в тираже 1387 «Русского лото» к 9 мая 2021 года джекпот 900 млн и загородные дома
    Бесплатное подведение газа в частные дома началось в России: "Газпром" разъяснил, кого подключат
    7:27:12 5/7/2021
    Бесплатное подведение газа в частные дома началось в России: "Газпром" разъяснил, кого подключат
    Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2021 года по лунному календарю
    7:20:58 5/7/2021
    Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2021 года по лунному календарю
    Столото: в тираже 441 "Жилищной лотереи" от 9 мая 2021 года 800 млн рублей и 10 квартир у моря
    7:19:44 5/7/2021
    Столото: в тираже 441 "Жилищной лотереи" от 9 мая 2021 года 800 млн рублей и 10 квартир у моря
    Бензин независимым АЗС продавать по рыночным ценам обязал Мишустин крупных нефтяников
    7:01:26 5/7/2021
    Бензин независимым АЗС продавать по рыночным ценам обязал Мишустин крупных нефтяников
    Вред здоровью таят выращенные на подоконнике овощи, предупредила эксперт
    6:36:53 5/7/2021
    Вред здоровью таят выращенные на подоконнике овощи, предупредила эксперт
    С портретами Путина вывели юнармейцев на митинг в День Георгия Победоносца
    6:21:20 5/7/2021
    С портретами Путина вывели юнармейцев на митинг в День Георгия Победоносца
    Можно ли работать в огороде на Радоницу 11 мая 2021?
    6:20:15 5/7/2021
    Можно ли работать в огороде на Радоницу 11 мая 2021?