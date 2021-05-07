Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина
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Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина

3:00:415/7/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Новый этап программы кэшбека за отдых в России начался 18 марта 2021 года. По ней отправиться в поездку нужно с 18 марта по 30 июня этого года и полностью оплатить ее до 15 июня.

За 24 тысячи рублей можно поехать на Кавказ, посетить Приэльбрусье, Владикавказ, Ингушетию

Летом 2020 года, чтобы поддержать туризм в России, пострадавший из-за коронавируса, власти ввели программу кэшбэка на карту. По ней можно вернуть часть средств, потраченных во время путешествий по стране. Об условиях получения кэшбека и о том, что изменилось в 2021 году - в нашем материале.

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал сохранить программу компенсации за туристические поездки по России в 2021 году. Кроме этого, президент предложил ввести кэшбек за поездки школьников в детские лагеря.

Новый этап программы кэшбека за отдых в России начался 18 марта 2021 года. По ней отправиться в поездку нужно с 18 марта по 30 июня этого года и полностью оплатить ее до 15 июня. При это размер кэшбека, который вернется на карту, составит 20% от суммы путевки. Например, если вы заплатили за отдых по программе 38 000 рублей, то компенсация составит 7 600. Такая скидка действует не на все путешествия, а только на те, что участвуют в программе госсубсидирования поездок. Максимально можно вернуть не более 20 000 рублей.

Для того, чтобы получить кэшбек, нужно:
-иметь карту с платежной системой МИР. Если ее нет, то карту нужно оформить в одном из 158 банков, которые их выдают. Однако важно, чтобы банк участвовал в программе кэшбека за туристические поездки по России;
-затем зайти на сайт Ростуризма и зарегистрировать карту в Программе лояльности;
-выбрать понравившуюся путевку на портале “Мир путешествий РФ” и оплатить ее с помощью карты МИР;
-важно, чтобы поездка состоялась до 30 июня, причем вернуться необходимо раньше этой даты.

Кешбэк должен поступить на карту в течение пяти дней с момента оплаты туристической поездки. При этом нужно соблюсти абсолютно все условия предоставления компенсации. Например, если вы бронируете проживание через Booking, то получить скидку не получится из-за того, что сервис не участвует в Программе лояльности. Кэшбек придет за оплаченную путевку с перелетом и проживанием в отеле от двух дней, поездку на поезде с проживанием в отеле, круиз, проживание от двух дней в отеле, санатории, гостинице, пансионате, оздоровительном комплексе, на базе отдыха и т.д. Количество поездок, за которые можно вернуть деньги, неограниченно.

Кэшбек за путевки в детские лагеря пока не работает, однако в Ростуризме планируют запустить программу 20 мая, которая также будет доступна через платежную систему МИР. По словам главы Ростуризма, лучше всего воспользоваться ей в июле, августе и в последующие месяцы, когда она будет стабильно работать, а вот в начале июня - рискованно. По некоторым оценкам, кэшбеком смогут воспользоваться более 350 тысяч родителей по всей стране.

В Программу лояльности входят туры по всей России. Так, например, за 24 тысячи рублей можно поехать на Кавказ, посетить Приэльбрусье, Владикавказ, Ингушетию. Цены на туры в Крым начинаются от 12 тысяч. Также можно поехать в Сочи, Санкт-Петербург, Пермский край, Татарстан, Калининград, Карелию, Казань, на Алтай и т.д. Всего на сайте более 6 тысяч вариантов отдыха.

При оформлении тура есть вероятность попасться на мошенников. Чтобы обезопасить себя, нужно покупать путевки и экскурсии только на сайте “Мир путешествий РФ”. Также следует избегать объявлений в соцсетях, слишком низких цен на туры, если вам поступил звонок с предложением вернуть деньги за путевку и просьбой сообщить данные карты - это мошенники.

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