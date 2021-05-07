При какой температуре воздуха высаживать в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов в Сибири

Соблюдение температурного режима – одно из главных требований при высадке рассады в теплицу или открытый грунт. При этом важна не только температура воздуха, но и степень прогрева грунта.
Идеальная температура почвы в теплице, при которой можно высаживать рассаду огурцов, томатов, перца и баклажанов +15..+18 °С.
Томаты, как самые выносливые, могут расти и при +10..+12°С, в то время, как для огурцов +14°С – критическая температура.
С трудом переносят холодную почву и баклажаны, при температуре меньше +15°С они перестают расти.
Для перцев критическая цифра – +10°С, в такой почве они погибают.
Но если теплица способна защитить растения от возвратных заморозков, то в открытом грунте пережить похолодание труднее. Поэтому температурные требования к открытому грунту выше.
Высаживать рассаду в почву можно только при условии, что её температура ночью не опускается ниже 15°С.
Чтобы почва прогрелась до 15-18 градусов, температура воздуха должна быть гораздо выше (+24..+26°С).
Важно: для замера температуры грунта, термометр следует опускать на глубину 10-12 см. Ведь корни рассады будут находиться именно на такой глубине.
Температура воздуха в теплице +22..+26 °С идеальна для роста саженцев и образования завязей. Но в наших климатических условиях многие дачники начинают высаживать рассаду в теплицы при +18..+20°С. Это допустимо, если температура держится несколько дней, и почва успела прогреться.
При высаживании рассады в грунт, изучите долговременный прогноз погоды. Если ночная температура ниже +14°С, не спешите «шокировать» рассаду. Лучше высадить её позже, тогда она быстрее примется и не будет болеть.
Не забудьте, что теплолюбивые огурцы и баклажаны требуют ещё и «деликатного» полива. Температура поливной воды в первые две недели после высадки рассады должна быть +20…+22°С, а не +10°С, как советуют некоторые специалисты.
При температуре почвы и воздуха выше 15 градусов огурцы активно растут ночью.
Максимальная температура для этих культур +42°С. Казалось бы, в Сибири такая температура бывает нечасто. Но на деле, в теплые солнечные дни воздух в теплице способен нагреваться и больше. Поэтому не полагайтесь на собственные ощущения и обязательно приобретите термометр.