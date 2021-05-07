9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
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9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня

4:00:235/7/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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На следующий день, 10 июня, выпадает Вознесение Господне – один из двунадесятых, важнейших праздников церкви.

Чаще всего попразднество длится от 1 до 8 дней

Пасхальные богослужения у православных продолжаются 39 дней после Светлого Христова Воскресения. Они отличаются от обычных служб содержанием песнопений, длительностью и цветом риз священнослужителей. Этот период считается попразднеством Пасхи и заканчивается в день Отдания.

В 2021 году Отдание Пасхи празднуется в среду 9 июня. На следующий день, 10 июня, выпадает Вознесение Господне – один из двунадесятых, важнейших праздников церкви.

Отдание Пасхи

Все двунадесятые и некоторые великие праздники православия имеют период попразднества, когда в ежедневные богослужения включаются праздничные тропари. А в день Отдания богослужение почти целиком повторяет праздничное.

Чаще всего попразднество длится от 1 до 8 дней. Традиция переосмыслять праздник ещё несколько дней после него берёт начало в книгах Левит и Числа Ветхого Завета.

Самое длинное попразднество у Пасхи – её Отдание служится на 39-й день. Это связано со временем пребывания Иисуса на земле после Воскресения. Именно на 40-й день он вознёсся на небеса к Отцу.

Богослужение на Отдание Пасхи по структуре напоминает службу в ночь Воскресения Христова, только длится оно меньше. В этот день последний раз за год звучат возгласы «Христос Воскрес!», а священники одеты в алые ризы.

Запреты Отдания Пасхи


    Запреты Отдания Пасхи

    • Отдание всегда выпадает на среду, поэтому если позволяет здоровье, нужно исключить из пищи мясо, яйца и молоко. Рыбу, масло и вино употреблять можно из-за канонических послаблений постного дня.

    • Нельзя заниматься тяжёлым трудом, планировать в этот день переезд, ремонт и генеральную уборку.

    • Отдание в смысловом плане копирует Пасху, поэтому посещать кладбище в этот день не рекомендуется.

    • Запрещено конфликтовать и ссориться с близкими и знакомыми, вступать в судебные тяжбы. Это противоречит пасхальному духу дня.


    Вознесение Господне
  • Нельзя заниматься тяжёлым трудом, планировать в этот день переезд, ремонт и генеральную уборку.
  • Отдание в смысловом плане копирует Пасху, поэтому посещать кладбище в этот день не рекомендуется.
  • Запрещено конфликтовать и ссориться с близкими и знакомыми, вступать в судебные тяжбы. Это противоречит пасхальному духу дня.

Вознесение Господне

Церковь вспоминает в этот день, как Иисус вознёсся на небо прямо в человеческом теле, показав христианам, как обожествятся и их тела после Второго пришествия. После поражённым ученикам явились два ангела и рассказали, что Христос ещё вернётся. История Вознесения описана в книгах Деяний апостолов, упомянута в Евангелиях от Марка и Луки.

Богослужение в этот день радостное, но в нём уже не остаётся ничего пасхального. Священнослужители меняют облачение на белоснежное, меняется и убранство храма.

По народному поверью, Вознесение принято считать границей между весной и летом, которое после праздника обретает полную силу.

Запреты Вознесения


  • В праздник нельзя работать в огороде, затевать уборку и ремонт.
  • Нужно воздержаться от интимных связей накануне и в день Вознесения.
  • Стрижку, водные процедуры и уход за собой лучше отложить.
  • Запрещено отмечать Вознесение алкогольным разгулом, допускается лишь небольшое количество вина.
  • Нельзя ссориться и хранить зло на сердце.

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