День матери-2021: 50 красивых цитат в честь умерших мам

9 мая - Международный день матери.
Хотя День матери - это время, чтобы поздравить свою маму, это может быть болезненно, когда вашей собственной матери больше нет. Вот почему эти задушевные цитаты о пропавшей маме прозвучали так близко от дома, пишет yourtango.com.
После того, как вы пережили потерю своей матери и оплакивали ее, может быть невероятно трудно наблюдать, как ваши друзья, члены семьи и даже незнакомцы празднуют День матери, зная, что ваша мама скончалась, а вы не можете сделать то же самое.
Этот праздничный день может превратиться в день траура и ностальгии, но хотя ваша мама больше не с вами в физическом смысле, ее любовь навсегда останется в вас .
В такой день, как День матери, понятно, что вы можете плакать и горевать из-за того, что ее нет рядом с вами, но постарайтесь также напомнить себе, что ее величайший дар остается - и этот дар - вы. Это, несомненно, один из самых трудных дней в году для человека, потерявшего мать.
Поиск позитивных способов почтить и вспомнить свою маму в День матери может быть отличным способом справиться с горем и пережить праздник, не чувствуя себя эмоционально истощенным, когда он закончится.
Один из способов сделать это - прочитать красивые цитаты и стихи, которые помогут вам вспомнить свою мать за то положительное влияние, которое она оказала на вашу жизнь.
В память об ушедших матерях, вот лучшие цитаты пропавших мам, чтобы отпраздновать ее жизнь:
1. «Мир меняется из года в год, наша жизнь изо дня в день, но любовь и память о тебе никогда не исчезнут».
2. «Горе и любовь соединены, одно без другого невозможно. Все, что я могу сделать, это любить ее и любить мир, подражать ей, живя с дерзновением, духом и радостью». - Дженди Нельсон
3. «Не печалься. Все, что ты теряешь, приходит в другой форме». - Руми
4. «Каждый раз, когда я скучаю по тебе, я также вспоминаю, как мне повезло, что ты был в моей жизни. Я бы не променял эти моменты на мир». - Синди Эдкинс
5. «Если бы у меня был цветок каждый раз, когда я думал о тебе ... Я мог бы вечно гулять по собственному саду». - Альфред, лорд Теннисон
6. «Вы не ходите постоянно в горе, но горе все еще есть и всегда будет». - Найджелла Лоусон
7. «Горе может быть бременем, но также и якорем. Вы привыкаете к весу, к тому, как он удерживает вас на месте». - Сара Дессен
8. «Мы понимаем смерть только после того, как она возложит свои руки на того, кого мы любим». - Мадам де Сталь
9. «Возможно, это не звезды на небе, а скорее отверстия, в которые светят наши близкие, чтобы мы знали, что они счастливы». - Эскимосская легенда
10. «Иногда пропадает только один человек, и весь мир кажется обезлюденным». - Альфонс де Ламартин
11. «Любовь, столь же сильная, как любовь вашей матери, оставляет свой след. Быть любимым так сильно, даже если человек, который любил нас, ушел, даст нам некоторую защиту навсегда». - Дж.К. Роулинг
12. «В потере матери есть что-то постоянное и невыразимое - рана, которая никогда полностью не заживает». - Сьюзан Виггс
13. «Ни одна дочь и мать никогда не должны жить отдельно, независимо от того, какое расстояние между ними». - Кристи Уотсон
14. «Ее отсутствие подобно небу, разливающемуся над всем». - К.С. Льюис
15. «Дорогой своим родителям, без них мир будет пугающим и запутанным». - Эмили Дикинсон
16. «Я скучаю по теплоте твоих нежных объятий и любви, которую я ощутил, когда мои руки обняли тебя. Я скучаю по твоей красивой улыбке и по звуку твоего голоса, произносящего мое имя. Я скучаю по твоим словам:« Я люблю тебя » "и я говорю:" Я люблю тебя "в ответ". - Милли П. Лоренц
17. «Всем, чем я являюсь или чем надеюсь стать, я обязан своей матери-ангелочке». - Абрахам Линкольн
18. «Матери никогда не умирают по-настоящему, они просто поддерживают дом в небе. Они полируют солнце днем и зажигают звезды, которые сияют ночью, сохраняют лунные лучи серебристыми, а в небесном доме наверху они ждут, чтобы поприветствовать тех, кого они любовь." - Хелен Штайнер Райс
19. «Мама, я скучаю по тебе сегодня, но я знаю, что ты всегда будешь со мной в моем сердце ... Я тот, кто я есть, благодаря твоим любящим рукам. Моя милая и сострадательная душа осталась у меня от наблюдения за тобой и твоей щедростью. и доброты к другим. Я вижу мир, полный чудес благодаря твоему воображению. Я научился никогда не отказываться от твоего драйва и настойчивости ... Я люблю тебя всегда и навсегда ... »- Карен Костыла
20. «Материнская любовь всегда с ее детьми. Потеря матери - одна из самых глубоких печалей, которые может знать сердце. Но ее доброта, ее забота и ее мудрость живут, как наследие любви, которое всегда будет с вами. . Пусть эта любовь окружит тебя сейчас и принесет тебе мир ».
21. «Ты была моим домом, мама. У меня не было дома, кроме тебя». - Джанет Фитч
22. «« Смерти нет, дочь. Люди умирают только тогда, когда мы их забываем », - объяснила моя мать незадолго до того, как покинуть меня.« Если ты сможешь помнить меня, я всегда буду с тобой »» - Изабель Альенде
23. «На вьетнамском языке слово, обозначающее скучать по кому-то и вспоминать о нем, одно и то же: nhớ». - Оушен Вуонг
24. «Независимо от того, насколько вы подготовлены к смерти любимого человека, это все равно вызывает шок, и это все еще очень сильно болит». - Билли Грэм
25. «Мне жаль, что у меня не было силы забрать всю боль, беспокойство и обиду, которые я когда-либо причинял тебе. Я хотел бы просто отменить все моменты, которые сделали тебя синим. Я скучаю по тебе, мама».
26. «Я не могу забыть свою мать. Она мой мост. Когда мне нужно было перейти, она держалась достаточно долго, чтобы я мог безопасно перебежать». - Ренита Вимс
27. «То, чем мы когда-то глубоко наслаждались, мы никогда не потеряем. Все, что мы глубоко любим, становится частью нас». - Хелен Келлер
28. «Я должен знать достаточно о потере, чтобы понять, что вы никогда не перестанете скучать по кому-то - вы просто учитесь жить в огромной зияющей дыре их отсутствия». - Элисон Ноэль
29. «Слезы, пролитые по другому человеку, не являются признаком слабости. Они являются признаком чистого сердца». - Хосе Н. Харрис
30. «Но ее не было рядом, и когда твои родители умирают, ты чувствуешь, что вместо того, чтобы участвовать в каждой драке с подкреплением, ты вступаешь в каждую драку в одиночку». - Митч Албом
31. «У моей матери было стройное, маленькое тело, но большое сердце - сердце такое большое, что в нем находили радость всем радость и гостеприимство». - Марк Твен
32. «Для нас нет прощаний. Где бы ты ни был, ты всегда будешь в моем сердце». - Махатма Ганди
33. «Я скучаю по тому, чтобы сказать« мама »вслух. Я скучаю по тому, что не могу найти для тебя эту особенную открытку, а затем, найдя ее, написала на ней «Маме»к еще одному заветному Дню матери». - Милли П. Лоренц
34. «Любимые не могут умереть, потому что любовь бессмертие». - Эмили Дикинсон
35. «Мать понимает, чего не говорит ребенок». - Еврейская пословица
36. «Я помню молитвы моей матери, и они всегда следовали за мной. Они цеплялись за меня всю мою жизнь». - Абрахам Линкольн
37. «Если люди, которых мы любим, украдены у нас, способ сохранить их жизнь - это никогда не переставать любить их». - Джеймс О'Барр
38. «Потеря людей, которых вы любите, влияет на вас. Она зарыта в вас и превращается в эту большую глубокую дыру боли. Она не проходит волшебным образом, даже когда вы перестанете официально оплакивать». - Кэрри Джонс
39. «Я знал, каково это потерять кого-то, кого любишь. Вы не прошли через что-то подобное, вы прошли через это». - Джоди Пиколт
40. «Моя мать была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел. Всем я обязан своей матери. Я приписываю свой жизненный успех моральному, интеллектуальному и физическому воспитанию, которое я получил от нее ». - Джордж Вашингтон
41. «Моя мать была единственной постоянной в моей жизни. Когда я думаю о своей маме, которая воспитывала меня одна, когда ей было 20, работала и оплачивала счета, и, знаете ли, пыталась осуществить свои собственные мечты, я думаю, что это беспрецедентный подвиг ». - Барак Обама
42. «Мужчина любит свою возлюбленную больше всего, свою жену больше всего, а мать - дольше всех». - Ирландская пословица
43. «Моя мать - бесконечная песня в моем сердце комфорта, счастья и бытия. Иногда я могу забыть слова, но всегда помню мелодию». - Грейси Хармон
44. «Моя мать ... обладала очень глубокой внутренней духовностью, которая позволила ей перестроить свою жизнь. Удивительно, что у нее было такое сильное чувство собственного достоинства, такая приверженность будущему и такое сильное творческое чутье, что она могла построить новые миры для себя и для нас из полного разрушения в ее жизни ». - Кэролайн Кеннеди
45. «Я не считаю себя очень уверенным в себе человеком. Но у меня есть механизм выживания, который мне привила моя мама ». - Наоми Уоттс
46. «Материнские воспоминания, которые наиболее близки моему сердцу, - это маленькие нежные воспоминания, которые я перенес из дней моего детства. Они не глубокие, но они остались со мной на всю жизнь, и когда я очень старею, они все еще будут рядом ». - Маргарет Сэнджер
47. «Горе подобно океану, оно приходит волнами, приливами и отливами. Иногда вода спокойная, а иногда непреодолимая. Все, что мы можем сделать, это научиться плавать». - Вики Харрисон
48. «В слезах есть святость. Они не являются признаком слабости, но силы. Они говорят красноречивее десяти тысяч языков. Они посланники непреодолимой печали и невыразимой любви». - Вашингтон Ирвинг
49. «Я точно знаю, что мы никогда не теряем людей, которых любим, даже до смерти. Они продолжают участвовать в каждом действии, мысли и решении, которое мы принимаем. Их любовь оставляет неизгладимый отпечаток в наших воспоминаниях. Мы находим утешение, зная, что наша жизнь обогатилась благодаря их любви ». - Лео Бускалья
50. «Те, кого мы любим и теряем, всегда связаны сердечными струнами до бесконечности». - Терри Гийеметс