Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет
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Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет

12:07:475/7/2021
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И для многих он по-прежнему олицетворяет крутость, чванство и красоту, которые он источал на протяжении всей своей долгой карьеры на экране.

Джорджу Клуни сегодня исполняется 60 лет (Изображение: GETTY)

Джордж Клуни был вынужден отказаться от прогулки с принцем Гарри, оставив герцога Сассекского совершить частную поездку на мотоцикле, в то время как пара отдыхала со своими женами Меган Маркл и Амаль Клуни.
Кинозвезде 6 мая исполняется 60 лет, и для многих он по-прежнему олицетворяет крутость, чванство и красоту, которые он источал на протяжении всей своей долгой карьеры на экране. На протяжении всей своей жизни Клуни, дебютировавший на телевидении в 1978 году в качестве статиста в мини-сериале Centennial, завязал множество дружеских отношений со знаменитостями, в том числе с такими знаменитостями, как голливудские короли Брэд Питт, Мэтт Дэймон и Николь Кидман. Но его отношения с другой королевской семьей заставили его снова оказаться в центре внимания после того, как он присутствовал на свадьбе Гарри и Меган .
Вместе со своей женой Амаль они стали свидетелями того, как внук королевы женился на Меган, которая сама наслаждалась актерской карьерой, на захватывающей церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзоре три года назад.

Хотя было предположение, что Джордж и Амаль «не знали» молодоженов, близость этих двух пар была продемонстрирована несколько раз за годы, прошедшие с тех пор, как они связали себя узами брака.

Согласно про-суссексской биографии «Обретение свободы», один из этих эпизодов означал, что Гарри пришлось совершить частную прогулку на одном из мотоциклов Джорджа без звезды, так как обладатель Оскара пострадал в предыдущей аварии.

В книге утверждается, что пары встретились на идиллической итальянской вилле Клуни на озере Комо, всего через несколько месяцев после королевской свадьбы.
Среди других гостей, которые посетили дом, который, по мнению некоторых, стоит целых 100 миллионов фунтов стерлингов, была двоюродная сестра Гарри, принцесса Евгения.

Согласно источнику, Джордж организовал для Гарри и Меган вылет из Лондона в Италию на своем частном самолете, где их забрала машина без опознавательных знаков и увезла из аэропорта Милана.

До визита в августе 2018 года Джордж все еще восстанавливался после аварии на мотоцикле на Сардинии, в результате которой звезда был госпитализирован.

В сообщениях того времени говорилось, что состояние Джорджа, во время съемок сериала «Уловка-22», не было опасным для жизни, и он позже вернется на виллу на озере Комо.

Источник: express.co.uk

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