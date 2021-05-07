Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 мая 2021 в России и мире

• День радио
• Светлая пятница
• День распахнутых окон
• День основания Вооружённых Сил России
• Праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
• День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ
• Праздник Молченской иконы Божией Матери
• День Президентского полка
• День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ
• Всемирный день сирот СПИДа (World AIDS Orphans Day)
• День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого
• Международный день тубы (International Tuba Day)
• Международный день белого вина «Совиньон Блан» (International Sauvignon Blanc Day)
• День памяти святого мученика Саввы Стратилата
• День «Без штанов» (No Pants Day) - США
• День жаркого с бараньей ногой (Roast Leg of Lamb Day) - США
• День весны - Шотландия
• День коктейля «Космополитен» (National Cosmopolitan Day) - США
• Праздник попугая (Festival of the Parrot) - Франция
• День работников радио, телевидения и связи - Беларусь
• День защитника Отечества - Казахстан
• День «Человека Моря» - Португалия
• День туризма (National Tourism Day) - США
• День «Будь лучшим» (Be Best Day) - США
• День космоса (National Space Day) - США
• День инженера - Бангладеш
• День героев школьных обедов (School Lunch Hero Day) - США
• День психического здоровья детей и молодёжи (National Child and Youth Mental Health Day) - Канада
• День работника связи - Кыргызстан, Таджикистан
• День возрождения печати, языка и книги (Lithuanian Press Restoration, Language and Book Day) - Литва
• День дизайна упаковки (National Packaging Design Day) - США
• День препятствий (National Barrier Awareness Day) - США
• День расклейки (National Paste-Up Day) - США
• Jumatul Bidah - Бангладеш
• День Аль-Кудс (Al-Quds Day) - Иран
• Фестиваль ракет (Bun Bang Fai) - Таиланд
• День победы в битве при Дьенбьенфу (Dien Bien Phu Victory Day) - Вьетнам
• День солдат (Soldier`s Day) - Сальвадор
• День благодарности поставщикам услуг по уходу за детьми (Child Care Provider Appreciation Day) - США
• День секретаря (National Secretary`s Day) - Австралия
• Праздник «Варутхини Экадаши» (Varuthini Ekadashi) - Индия
• Именины у Елизаветы, Леонтия, Алексея, Сергея, Валентина, Николая
• Евсеев день (Евсей - овсы отсей)
Важные даты
1744 указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
1780 Екатерина II официально жаловала герб Санкт–Петербургу.
1848 писатель М. Салтыков–Щедрин сослан в Вятскую губернию.
1890 в России пересмотрены законы 1882 и 1885 гг. о работе малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускалась девятичасовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; допущена ночная работа подростков; фабриканты также получили право увольнять рабочего при неявке на работу более шести дней в месяц и т. д.
1906 поэт Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка»
1960 Михаил Таль стал 8–м чемпионом мира по шахматам.
1960 принятие закона о постепенной отмене налога с заработной платы.
1960 закон о введении 7–часового рабочего дня.
1984 на улице схвачен Андрей Сахаров и доставлен в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там его насильно держали в течение 4 месяцев.
1985 совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
1992 в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
2000 торжественная церемония вступления в должность Президента России В.В.Путина
2003 жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем. С помощью обычного бинокля можно было увидеть чёткую контрастную точку, медленно двигающуюся вдоль солнечного диска.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend