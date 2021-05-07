Какой сегодня церковный праздник 7 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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07.05
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Какой сегодня церковный праздник 7 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:555/7/2021Фото: Flickr
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Запрещается седьмого мая ложиться спать на использованное ранее постельное белье. Оно должно быть свежим и обязательно хорошо выглаженным, в таком случае спящий на нем обретет душевное равновесие и внутренний покой.

церковь
7 мая поста нет

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Евсеев день

В этот праздник почитают память мученика Евсевия Никомидийского.

На Руси этот день считался последним, когда можно было сеять овес. Чтобы получить хороший урожай хозяйки накрывали праздничный стол, на который подавали традиционные блюда с добавлением овса: хлеб, печенье, кисель, похлебку, кашу.

В старину люди верили, что в этот день на человека может напасть маята (грусть и апатия). Чтобы предотвратить это состояние каждый член семьи выпивал по три глотка святой воды и умывался ею.

Золотой закат говорит о том, что ближайшие дни будут без осадков.


  • Запрещается в этот день употреблять в пищу овсяные блины всей семьей. На такие блины необходимо позвать соседей, а также угостить ими бедняков и тех, кто проходит мимо вашего дома.
  • Не рекомендуется начинать утро с чая, кофе или другого напитка. В этот день необходимо выпить всего три глотка святой воды и умыться ею, тогда у вас будет хорошее настроение, вы будете полны энергии и всегда в хорошем расположении духа. Если же променять этот напиток на чай или кофе, то вас наоборот, ожидает одна тоска.
  • Запрещается в этот день проводить косметические процедуры, а также назначать на седьмое мая хирургические операции. Все это может только навредить, например, у вас появится аллергия, повысится температура и раны будут слишком долго заживать.
  • Нельзя сегодня в дом пускать непрошенных гостей, ведь они могут захватить с собой агрессивную энергию, злость и раздраженность. Однако, если гость уже зашел, то необходимо как можно скорее отыскать повод, чтобы его спровадить. После ухода странника откройте окна, после чего побрызгайте святой водой во всех углах. Обязательно помойте порог входной двери.
  • Запрещается седьмого мая ложиться спать на использованное ранее постельное белье. Оно должно быть свежим и обязательно хорошо выглаженным, в таком случае спящий на нем обретет душевное равновесие и внутренний покой. В мятом постельном белье может поселиться темная сила, которая притянет к вам в дома беды и проблемы.
  • Запрещается в этот день преподносить подарки из текстиля, в противном случае они принесут одни лишь проблемы как тому, кто дарит, так и получателю. Существует также риск, что в жизни у вас наступит череда финансовых неприятностей.

Приметы


  • Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет.
  • Если 7 мая было дождливым, старались не работать в огородах и полях.
  • Вечером заря окрашена в желтый цвет – в ближайшее время дождей не будет.
  • Над горизонтом низкие облака висят – ожидай сильной грозы с ветром.
  • Много комаров – жди богатого урожая овса.

Источник: my-calend

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