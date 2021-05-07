Сильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра

5:50:495/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

К вечеру 7 мая постарайтесь завершить все сложные и требующие внимания дела, отдохните и спокойно проведите время в кругу семьи.

солнце
7 мая 2021 года вечером начнется магнитная буря
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Магнитная буря сегодня 6 мая 2021: точная дата сильнейшего затяжного геоудара

Магнитная буря сегодня 6 мая 2021: точная дата сильнейшего затяжного геоудараМагнитная буря сегодня 4 мая 2021: метеозависимым людям солнце накануне 6-дневного шторма посылает новый геоударЕщё 78 новости

Для метеопатов май будет тяжелым месяцем — прогноз магнитных бурь неутешителен. Мало того, что ожидается несколько мощных геомагнитных штормов, они при этом будут длительными. Магнитная буря в магнитосфере Земли возникает вследствие проникновения потоков солнечного ветра в атмосферу нашей планеты. Потоки заряженных частиц изменяют характеристики магнитосферы, при чем изменения происходят хаотически. Метеопаты в мае попадут под двойной удар — на состоянии людей отразится как сила колебаний бури, так и ее продолжительность.

7 мая 2021 года в магнитосфере Земли ближе к вечеру начнут «сгущаться тучи» - 8 мая ожидается сильная магнитная буря, специалисты оценивают ее в 4 -5 баллов. Геомагнитный шторм затянется на весь световой день, а вечером 7 мая у жителей Земли в преддверии магнитной бури будут наблюдаться скачки артериального давления, головная боль и учащение пульса. К вечеру 7 мая постарайтесь завершить все сложные и требующие внимания дела, отдохните и спокойно проведите время в кругу семьи.

Во время магнитных бурь сужаются капилляры, возможны проблемы с кровотоком, при повышенном холестерине могут возникнуть спазмы сосудов и кислородное голодание тканей организма. Неслучайно происходит увеличение количества инсультов и инфарктов в часы, когда бушует магнитная буря в магнитосфере Земли. Поэтому в первой половине дня 7 мая, пока магнитное поле планеты находится в покое, и сила колебание минимальна — 1 балл, метеопатам можно не опасаться за свое здоровье.

Что лучше предпринять вечером 7 мая, чтобы обезопасить свой организм от влияния магнитных бурь:
- не занимайтесь тяжелым физическим трудом и напряженной умственной работой;
- проветрите помещение и погуляйте на свежем воздухе;
- не переедайте на ночь;
- не портите настроение себе и окружающим людям — не выдумывайте проблем на «пустом месте», оптимистично смотрите на мир;
- примите теплую ванну и попейте травяной чай с мятой и мелиссой.

Следующая сильная магнитная буря мая ожидается 12 числа, начиная с вечера 10 мая 2021 года магнитное поле Земли будет находится в возмущенном состоянии.
Как воздействует магнитный шторм на организм человека:
1. Оказывает сильное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, наблюдаются скачки давления, боли в области сердца, возможны трудности с дыханием и приступы удушья у астматиков, случаются мигрени, головокружения, часто проявляется головная боль, слабость и боли в суставах и костях;
2. Происходит расстройство нервной системы — наблюдаются приступы апатии, неудовлетворенности жизнью, злобы и агрессии, человек становится мнительным, его преследуют тяжелые мысли, он часто плачет.
Особенно опасны магнитные бури для пожилых людей, детей и людей с ослабленным болезнями организмом.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Елена Валентиновна, 56 лет:
- Болит голова, приступами, ноющая и колющая боль в висках, сильно устаю и чувствую себя разбитой.
Татьяна Яковлевна, 60 лет:
- Скачет давление, болят ноги, плохо сплю и во сне мучают кошмары.
Ирина Витальевна, 41 год:
- Утром еле встаю, спать хочу весь день, болит сердце, голова кружится. Не хватает воздуха, все время душно. Нет аппетита.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
метеопатымагнитная буря. геомагнитный шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра
    5:50:49 5/7/2021
    Сильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра
    Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС
    5:00:35 5/7/2021
    Красивые открытки с Днем радио 7 мая и поздравления для СМС
    9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
    4:00:23 5/7/2021
    9 июня - Отдание Пасхи-2021: что нельзя делать в праздник Вознесения Господня
    Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина
    3:00:41 5/7/2021
    Кэшбэк за отдых в России: как вернуть деньги за путешествие, нововведения Путина
    Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая
    2:00:57 5/7/2021
    Поздравление с Днем работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН на 7 мая
    При какой температуре воздуха высаживать в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов в Сибири
    1:30:01 5/7/2021
    При какой температуре воздуха высаживать в теплицу и открытый грунт рассаду томатов, перцев, огурцов и баклажанов в Сибири
    7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах
    1:00:36 5/7/2021
    7 мая - День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ: открытки и поздравления в стихах
    Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет
    12:07:47 5/7/2021
    Джорджу Клуни 6 мая исполнилось 60 лет
    Пользу прерывистого голодания подтвердила наука: как начать голодать и худеть
    12:06:32 5/7/2021
    Пользу прерывистого голодания подтвердила наука: как начать голодать и худеть
    Новый способ лечения мигрени открыли ученые
    11:56:56 5/6/2021
    Новый способ лечения мигрени открыли ученые