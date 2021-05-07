Сильнейшая геомагнитная буря ударит 7 мая 2021: Как метеопатам перенести вызов солнечного ветра

Для метеопатов май будет тяжелым месяцем — прогноз магнитных бурь неутешителен. Мало того, что ожидается несколько мощных геомагнитных штормов, они при этом будут длительными. Магнитная буря в магнитосфере Земли возникает вследствие проникновения потоков солнечного ветра в атмосферу нашей планеты. Потоки заряженных частиц изменяют характеристики магнитосферы, при чем изменения происходят хаотически. Метеопаты в мае попадут под двойной удар — на состоянии людей отразится как сила колебаний бури, так и ее продолжительность.
7 мая 2021 года в магнитосфере Земли ближе к вечеру начнут «сгущаться тучи» - 8 мая ожидается сильная магнитная буря, специалисты оценивают ее в 4 -5 баллов. Геомагнитный шторм затянется на весь световой день, а вечером 7 мая у жителей Земли в преддверии магнитной бури будут наблюдаться скачки артериального давления, головная боль и учащение пульса. К вечеру 7 мая постарайтесь завершить все сложные и требующие внимания дела, отдохните и спокойно проведите время в кругу семьи.
Во время магнитных бурь сужаются капилляры, возможны проблемы с кровотоком, при повышенном холестерине могут возникнуть спазмы сосудов и кислородное голодание тканей организма. Неслучайно происходит увеличение количества инсультов и инфарктов в часы, когда бушует магнитная буря в магнитосфере Земли. Поэтому в первой половине дня 7 мая, пока магнитное поле планеты находится в покое, и сила колебание минимальна — 1 балл, метеопатам можно не опасаться за свое здоровье.
Что лучше предпринять вечером 7 мая, чтобы обезопасить свой организм от влияния магнитных бурь:
- не занимайтесь тяжелым физическим трудом и напряженной умственной работой;
- проветрите помещение и погуляйте на свежем воздухе;
- не переедайте на ночь;
- не портите настроение себе и окружающим людям — не выдумывайте проблем на «пустом месте», оптимистично смотрите на мир;
- примите теплую ванну и попейте травяной чай с мятой и мелиссой.
Следующая сильная магнитная буря мая ожидается 12 числа, начиная с вечера 10 мая 2021 года магнитное поле Земли будет находится в возмущенном состоянии.
Как воздействует магнитный шторм на организм человека:
1. Оказывает сильное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, наблюдаются скачки давления, боли в области сердца, возможны трудности с дыханием и приступы удушья у астматиков, случаются мигрени, головокружения, часто проявляется головная боль, слабость и боли в суставах и костях;
2. Происходит расстройство нервной системы — наблюдаются приступы апатии, неудовлетворенности жизнью, злобы и агрессии, человек становится мнительным, его преследуют тяжелые мысли, он часто плачет.
Особенно опасны магнитные бури для пожилых людей, детей и людей с ослабленным болезнями организмом.
Как переживают магнитные бури наши читатели:
Елена Валентиновна, 56 лет:
- Болит голова, приступами, ноющая и колющая боль в висках, сильно устаю и чувствую себя разбитой.
Татьяна Яковлевна, 60 лет:
- Скачет давление, болят ноги, плохо сплю и во сне мучают кошмары.
Ирина Витальевна, 41 год:
- Утром еле встаю, спать хочу весь день, болит сердце, голова кружится. Не хватает воздуха, все время душно. Нет аппетита.