Придет гроза 7 мая в Бердск: почему сегодня категорически запрещено работать в огороде и сажать

Какой будет погода 7 мая в Бердске и Новосибирске? По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем +15, +20 местами до +25.
Ветер северо-западный 6-11 м\с, местами порывы до 18 м\с.
Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.
Днем 8 мая +18 +20.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 07, 08 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.
Сегодня в России – День вооруженных сил, а в народе празднуют Евсеев день.
Какие приметы на 7 мая?
На Руси бытовало мнение, что в эти дни людей одолевала маета. Поэтому нежно было молиться и делать заговоры.
В Евсеев день надо не только трудиться, но и весело отдыхать.
Если сегодня день будет с дождем, то работать категорически запрещено. Т.к. порастет все сорняком. И не нужно ничего сажать.
Если на небе низкие облака, то скоро гроза.