Как живут перенесшие коронавирус - им мерещится запах чеснока, лука и тухлой рыбы. ТОП-10 чудовищных историй из первых уст

Коронавирус стал опасной болезнью XXI века. Многим он запомнился стремительным распространением. Болезнь нанесла удар по различным органам и системам человека. Последствия COVID-19 стали намного страшнее самого заболевания. Несмотря на то, что первая вспышка болезни в России произошла более года назад, люди до сих пор вспоминают, как справлялись с опасным недугом.
Сегодня, 7 мая "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает ТОП-10 историй людей перенесших ковид.
Коронавирус. ТОП-10 последствий людей
Ситуация, которая произошла с Антоном не утешительна. У мужчины появились проблемы с личной жизнью и ощущение неловкости на работе.
- Неприятные запахи я чувствовал на протяжении полутора месяца. Кофе пить не мог. Он вонял запахом тухлой рыбы. Спать не мог, просыпался в холодном поту и чувствовал, что от меня исходил запах чеснока или лука, хотя мылся я по 2-3 раза в день. Со временем это прошло, но до сих пор вспоминаю с отвращением, - отметил Антон.
Как оказалось, проблема с запахами среди переболевших ковидом наиболее злободневна.
- Тоже самое, особенно мясные блюда, яйца вообще кошмар. Всё воняет какой-то тухлятиной. Я думаю, что это последствия короны,- сказала Олеся.
Особо повлияла болезнь на нервную систему у Карины. Девушку мучали головные боли и мерещилось в глазах.
- Помню как болела коронавирусом лежала в ванне и мне начали мерещиться предметы. Хотя скорее было ощущение того, что предметы стали двигаться. Может это из-за усталости или действительно результат заболевания. Было жутко,- заявила Карина.
Искажение запахов появилось и у других людей. Вновь обоняние стало проявляться весьма специфично.
- У меня сероводородом воняло 1 день...Потом все пропало. Нету до сих пор,- высказались анонимно.
- Видимо это реально от короны всё так обострилось, либо стали тухлятину продавать, так как у меня тоже мясо прям невыносимо стало всё вонять. Больше похоже на запах, как-будто курицу опалили. Я думаю, на рыбу надо переходить или морепродукты. Но я всё равно мясо ем, немного, но ем. Всем советую запекать его в духовке, - подчеркнула Милана.
- Обоняние стало возвращаться, но вся белковая пища, за исключением рыбы, пахнет теперь ужасно. Самое забавное, что не только мясо, но и лук, который идет к мясу. Детям, мужу все норм. Ощущения схожи с теми, что при токсикозе, когда все мясные отделы обходила стороной. Но токсикоз сейчас ни при чем,- рассказала одна из жительниц Бердска анонимно.
Житель Новосибирска Никита даже выкидывал продукты из холодильника, так как после перенесенной болезни думал, что они пропали.
- Я стал подозрительно смотреть на еду. Меня раздражало все. Покупал эфирные масла в аптеке подносил к носу и старался вспомнить тот или иной аромат. Помимо прочего онемение тела долго не проходило,- произнес Никита.
У Яны пропало обоняние на 1 год. Теперь женщина не узнает ни запаха детей, ни родных, но надеется, что запахи когда-то к ней вернуться.
- Есть только несколько искаженных запахов. Например, кофе пахнет гарью, как и гречка, а уксус как вода, то есть ничем. За этот год несколько раз ела испорченную пищу, чуть не спалила квартиру. Но самое грустное, что я не помню запах мамы, мужа и не узнаю, как пахнут мои дети, - отметила Яна.
Маргарита долго восстанавливалась после COVID-19. Как утверждает женщина, она не могла даже нормально сидеть за обеденным столом.
- Суставы дико болели. Прошло примерно через год. Горло помню еще болело, проблемы с ним до сих пор, - поделилась Маргарита.
У искитимца Сергея, как оказалось, последствий перенесенной короны не было. Мужчина благоприятно перенес заболевание.
- Переболел коронавирусом я в числе первых. Лечился самостоятельно. Помню, когда все ходили по городу в масках, а у меня выработался иммунитет. Нет, ничего у меня не осталось после болезни. И слава Богу,- рассказал житель Искитима.
Мнение врача
Как пояснял "Курьер. Среда. Бердск" главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов волноваться о последствиях ковида не стоит. У всех людей последствия коронавируса разные и это нормально.
- Центральная нервная система при болезни поражается всегда. Вы знаете, что у человека работает только 10% мозга? Поэтому люди и восстанавливаются после инсультов. Главное, чтобы не были задеты жизненно важные центры. Поврежденные участки мозга со временем тоже замещаются. Да, пропадает вкус, запах. Рецепторы нюхательные находятся в носу, информация о запахе идет в мозг. Также и со вкусом со вкусовых рецепторов. Все восстановится, но нужно время. Но нарушение обоняния и вкуса может остаться и навсегда. Так уж устроен мозг. Надо спокойно восстанавливаться, а лучше поставить прививку от коронавируса, - сообщал Алексей Кайгородов.