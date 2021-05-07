В фильме «Встреча на Эльбе» снялся фронтовик Анатолий Макаров из Бердска. История войны прадеда

Великая Отечественная война – важнейшее событие в истории человечества, коренным образом изменившее жизни многих людей, судьбы целых народов. Наша семья не была исключением - многие из родственников доблестно воевали на полях сражений Второй мировой, защищая свою страну и народ. Одним из них был наш прадед и дедушка, Анатолий Максимович Макаров (1926-1969).
Анатолий Максимович родился 7 мая в Алтайском крае. Он был одаренным ребенком и с раннего детства имел склонности к литературе, много читал. Учился он на «отлично», и из второго класса был переведен сразу в четвертый. В 1943 году, когда ему было всего 17 лет, Анатолий Максимович втайне от родителей ушел на войну добровольцем. Там он поступил в танковую школу, после окончания которой был направлен на передовую командиром танковой бригады.
На фронте на долю Анатолия Максимовича выпало множество тягот и испытаний. Например, однажды танковый батальон, в котором он служил, брал осаждённую немцами высотку. На противника для отвлечения была брошена группа танков, остальным же было приказано оставаться в лесу для массированного удара в дальнейшем. Анатолий Максимович был командиром пятёрки танков и оставался в относительной безопасности, однако его лучший друг Николай был вынужден сражаться с врагом в неравном бою. Затем стоявшим в засаде был дан приказ двигаться вперёд и не останавливаться для помощи горевшим в танках товарищам, однако прадед не мог бросить друга, обречённого на верную гибель, и отправил к высотке два танка. Николая спасти не удалось, а Анатолий Максимович получил десять суток гауптвахты.
За время войны Анатолий Максимович был несколько раз ранен и контужен, многократно проявлял себя героически, за что был награждён орденами и медалями. Он был ответственным командиром и не раз спасал жизни своих солдат. Прадедушка даже ходил в разведку: переодевшись в немецкую форму, он «брал языка» в тылу врага. После окончания войны Анатолий Максимович в составе советских войск остался на территории Германии, где находился вплоть до 1950 года. В течение этого периода прадед даже принял участие в съёмках легендарного фильма «Встреча на Эльбе» - он участвовал в массовой боевой сцене, где вёл наступление на врага на своём танке №627.
Анатолий Максимович Макаров – герой нашей семьи, внёсший наравне с остальными советскими солдатами вклад в великую Победу над фашизмом. Мы помним его и гордимся его отвагой, героизмом и мужеством.