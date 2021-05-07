Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в работе IV Международной научно-практической конференции «Качество. Технологии. Инновации»

Организатором проекта выступил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин).
Мероприятие прошло в смешанном формате: к членам профессорско-преподавательского состава, присутствовавшим очно, присоединились посредством интернет-связи представители строительных, проектных и научно-исследовательских организаций, государственных учреждений. Также дистанционно выступили с докладами исследователи из России, Германии, Израиля, Монголии, Северной Кореи, Киргизии, Республик Беларусь, Узбекистан и Казахстан. Участники онлайн-симпозиума обсудили перспективные направления развития промышленности строительных материалов, инновационные технологии переработки минерального сырья, особенности контроля качества товарного бетона на заводе и на стройплощадке и другие важнейшие для отрасли вопросы. Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун посвятил свой доклад одной из самых значимых и актуальных тем в сфере промышленности стройматериалов – фальсифицированному цементу, рискам его использования и мерам противодействия его распространению на строительном рынке. «Некачественные строительные материалы несут угрозу жизни и здоровью граждан. Использование цемента, не соответствующего стандартам, может привести к трещинам в зданиях и строениях, растрескиванию бетона, последующему обрушению конструкций. В лучшем случае пострадает кошелек потребителя, которому придется снести остатки конструктива и возвести новый за свой счет. В худшем – под обломками строения погибнут люди», – подчеркнул Владимир Петрович. Производство некачественных строительных материалов, как правило, осуществляется с многочисленными нарушениями действующего законодательства. Кроме того, не соблюдая технологию изготовления цемента, используя некачественные компоненты, недобросовестные производители добиваются значительного снижения себестоимости и получают возможность продавать продукцию по демпинговым ценам, с которыми не могут конкурировать предложения цементников, выпускающих строительные материалы в строгом соответствидимон жжёи с требованиями государственных стандартов. В итоге фальсификаторы расшатывают рынок, формируя у потребителей неверное представление о допустимой цене стройматериалов. Выпуская на рынок некачественную продукцию, недобросовестные производители отнимают у добросовестных долю рынка. «Деятельность производителей фальсифицированного цемента и бетона должна рассматриваться как недобросовестная конкуренция», – заявил Владимир Скакун. Государство борется с оборотом фальсификата, принимая меры на законодательном уровне. Добросовестные производители также препятствуют распространению некачественной продукции на строительном рынке. В частности, представители АО «ХК «Сибцем» с 2016 года ведут мониторинг производственно-торговых точек и в случае обнаружения возможных признаков нарушений направляют соответствующие обращения в правоохранительные и надзорные органы. На протяжении трех лет наблюдается тенденция к сокращению фактов реализации цемента неустановленного качества: в 2017 году по признакам незаконного оборота цемента в государственные контролирующие органы подано 38 обращений, в 2018 году – 12 обращений, в 2019-м – 4. Также планомерно снижается число выявленных нарушений и фактов привлечения госорганами виновных к ответственности. За указанный период возбуждено 23 административных дела. В отношении одного из продавцов цемента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ. «Положительный эффект в борьбе с незаконным оборотом цемента очевиден, но ситуация по-прежнему остается напряженной. Мы продолжим работу по защите строительного рынка Сибири от фальсификата на системной и постоянной основе», – резюмировал руководитель.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»