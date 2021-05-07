Благоприятные дни для высадки томатов в теплицу и грунт в 2021 году: подготовка земли и рассады
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Благоприятные дни для высадки томатов в теплицу и грунт в 2021 году: подготовка земли и рассады

11:37:445/7/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Чтобы рассада хорошо принялась на новом месте, за две недели до пересадки её начинают закаливать, вынося на балкон или выставляя на улицу.

К моменту высадки в теплицу или грунт, саженцы должны достигать высоты 30-35 см

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха во второй половине мая +17°C. Для высадки томатной рассады в грунт – холодновато.
Высаживать помидоры в теплицу можно, при условии, что почва в ней уже прогрелась до +15..+18°C, а воздух – до +18..+20°C.

В ином случае в пересадке нет смысла, так как из-за низкой температуры растения дольше будут отходить от стресса, адаптироваться, а значит, рост их на какое-то время приостановится. Лучше дождаться теплых июньских деньков, когда и воздух, и земля прогреются достаточно, чтобы поделиться теплом с вашими саженцами.

Благоприятные для высаживания рассады томатов дни в мае - 15, 19, 22, 24, 25, 28 и 29.

А в июне заняться высадкой рассады в грунт лучше 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 - 22 июня.

Если вам кажется, что высаживать томаты во второй половине июня поздно, вы ошибаетесь. В прогретой земле процессы ускоряются, и растения развиваются быстрее. Проведите эксперимент: высадите часть рассады в мае, а часть – в конце июня. Вы убедитесь в том, что июньская легко догонит майскую, при этом адаптация на новом месте у неё будет протекать быстрее и безболезненнее.

Чтобы рассада хорошо принялась на новом месте, за две недели до пересадки её начинают закаливать, вынося на балкон или выставляя на улицу. Время закалки постепенно увеличивают с 2 до 9 часов, а за 2-3 дня до высаживания доводят до 18-20. Если позволяет температура, можно оставить рассаду на балконе на ночь.

К моменту высадки в теплицу или грунт, саженцы должны достигать высоты 30-35 см. Высокие растения дольше адаптируются и испытывают сильный стресс. У них тонкий, хрупкий стебель. Такие саженцы желательно сажать в более глубокие лунки.

В теплицу высаживают рассаду в возрасте не менее 45 дней, в грунт – 60-70 дней. Качественные саженцы имеют 8-10 развитых листьев. На некоторых к этому времени появляются цветочки.

Томаты любят свет, но не переносят прямые солнечные лучи, поэтому желательно выбирать для них затемненные места.

Если почва на вашем участке кислотная, нейтрализуем её, внося 500 г извести на 1м².

Томаты любят навоз, но добавлять его в лунки при посадке не стоит, он спровоцирует буйную зелень. Лучше подкормить саженцы комплексным удобрением с высоким содержанием калия.



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