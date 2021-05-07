Когда сажать перцы в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту

Сажать перец в теплицу, согласно народной примете, следует тогда, когда отцветает мать-и-мачеха и зацветает рябина, а в открытый грунт – когда зацветает шиповник.
Удачные для посадки перца дни лунного календаря
в мае - 16, 17, 22, 24, 25, 28 и 29,
в июне - 6, 7, 12, 13, 18, 21 и 22.
Но поскольку перец – одна из теплолюбивых культур, очень важно, чтобы температура воздуха ночью не опускалась ниже +14°С., а почва прогрелась до +15..+18°С.
Для хорошего урожая перцу требуется плодородная земля, поэтому перед высадкой рассады вносим в почву азотно-фосфорные удобрения (40г на кв. м).
Если почва в теплице кислая, добавляем в неё древесную золу или доломитовую муку. Тяжелый грунт облегчаем песком, опилками, перепревшим навозом или торфом.
Непосредственно перед высадкой перца землю прогревают, полив горячей водой. В теплой влажной почве перец быстрее акклиматизируется и начнёт расти.
За две недели до высадки начинаем закаливать саженцы, вынося их на улицу, сначала только в солнечные дни, а позже – оставляем и на ночь, при условии, что температура воздуха не ниже +14°С.
За пару дней до высадки поливаем саженцы раствором калийных удобрений и опрыскиваем бордоской жидкостью, это защитит их от грибковых и бактериальных болезней.
Следим за тем, чтобы перцу хватало света. При высокой температуре воздуха и недостатке освещения рассада вытягивается.
Выращенные в торфяных горшочках, сеянцы при пересаживании испытывают меньший стресс, поскольку их корни не травмируются. Чтобы не повредить корни рассады, выращенной в общей ёмкости, нужно предварительно хорошо полить её, а затем осторожно достать, поддевая ложкой или совком, но ни в коем случае ни тянуть за стебель.
Правильная схема посадки перца – немаловажное условие для получения урожая:
Высокорослые сорта располагают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Низкорослые - 25-30 см. Между рядами оставляют 60-80 см, чтобы ничто не мешало формированию кроны перца.
Куст формируют только у высокорослых сортов, на низких достаточно удалить гниющие или больные отростки.
Помните, что для образования плодов перцу необходим постоянный ровный микроклимат без стрессов и температурных перепадов. Не спешите высаживать его в теплицу и тем более в грунт.