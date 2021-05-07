Три фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021

Накануне Дня Победы - 8 мая - в зале №3 документального кино в кинотеатре "Орион" состоится показ трех фильмов:
1. "Просто жить".
2. "Бессмертный полк".
3. "Бердский Мемориал. История создания".
Два первых фильма были сняты в 2014-2015 г, благодаря чему на экране мы можем увидеть и услышать рассказы бердчан-участников войны, многие из которых, к сожалению, уже ушли из жизни. В фильмах - их воспоминания о жестоких боях, о своем желании "прожить один день без войны" и надежда на то, что память о пережитом будет сохранена их внуками и правнуками.
Премьера третьего фильма "Бердский Мемориал. История создания" состоялась в январе 2021 года. В нем - интереснейший рассказ из уст создателей мемориала - художников, архитекторов, руководителей города того периода - о том, как создавался и какие тайны хранит наш мемориал. Перед фильмом зрителей ждет встреча с режиссером видеокомпании "Студии 21" Татьяной Свиридовой и рассказ о том, как снимали фильмы.
В фильмах "Просто жить", "Бессмертный полк" снимались бердчане:
АНИКЕЕВ Петр Яковлевич
БЕЛОВА Елизавета Никитична
БИРЮКОВ Валентин Яковлевич
ВЕДЯЕВ Николай Никифорович
ЖИВОДЕРОВ Николай Петрович
ИЛЮШЕЧКИН Николай Семенович
ОВЧИННИКОВ Сергей Тимофеевич
САВЕЛЬЕВ Георгий Александрович
СУХОДОЕВА Антонина Александровна
ХРАМЦОВ Кирилл Кириллович
ЧЕРНОГОЛОВКОВ Вячеслав Кузьми.
Общая продолжительность фильмов: 40 мин. Сеанс состоится 8 мая 2021 года в 11.00 в зале №3 кинотеатра "Орион" по ул. Островского, 69. Стоимость билета - 30 рублей.