Три фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021

11:08:055/7/2021Фото: БХМИ
0

Общая продолжительность фильмов: 40 мин. Сеанс состоится в 11.00 в зале №3 кинотеатра по ул. Островского, 69. Стоимость билета - 30 рублей.

Общая продолжительность фильмов: 40 мин

Накануне Дня Победы - 8 мая - в зале №3 документального кино в кинотеатре "Орион" состоится показ трех фильмов:
1. "Просто жить".
2. "Бессмертный полк".
3. "Бердский Мемориал. История создания".

Два первых фильма были сняты в 2014-2015 г, благодаря чему на экране мы можем увидеть и услышать рассказы бердчан-участников войны, многие из которых, к сожалению, уже ушли из жизни. В фильмах - их воспоминания о жестоких боях, о своем желании "прожить один день без войны" и надежда на то, что память о пережитом будет сохранена их внуками и правнуками.

Премьера третьего фильма "Бердский Мемориал. История создания" состоялась в январе 2021 года. В нем - интереснейший рассказ из уст создателей мемориала - художников, архитекторов, руководителей города того периода - о том, как создавался и какие тайны хранит наш мемориал. Перед фильмом зрителей ждет встреча с режиссером видеокомпании "Студии 21" Татьяной Свиридовой и рассказ о том, как снимали фильмы.

В фильмах "Просто жить", "Бессмертный полк" снимались бердчане:

АНИКЕЕВ Петр Яковлевич
БЕЛОВА Елизавета Никитична
БИРЮКОВ Валентин Яковлевич
ВЕДЯЕВ Николай Никифорович
ЖИВОДЕРОВ Николай Петрович
ИЛЮШЕЧКИН Николай Семенович
ОВЧИННИКОВ Сергей Тимофеевич
САВЕЛЬЕВ Георгий Александрович
СУХОДОЕВА Антонина Александровна
ХРАМЦОВ Кирилл Кириллович
ЧЕРНОГОЛОВКОВ Вячеслав Кузьми.

Общая продолжительность фильмов: 40 мин. Сеанс состоится 8 мая 2021 года в 11.00 в зале №3 кинотеатра "Орион" по ул. Островского, 69. Стоимость билета - 30 рублей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
памятьфильмкинотеатрвойна.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посмотрите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТри фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021
    11:08:05 5/7/2021
    Три фильма с фронтовиками Бердска покажут в кинотеатре "Орион" 8 мая 2021
    БердскНовую остановку с козырьком и кофе поставили на остановке "Библиотека" в Бердске
    10:48:58 5/7/2021
    Новую остановку с козырьком и кофе поставили на остановке "Библиотека" в Бердске
    БердскВ Бердске мотоцикл врезался в Honda Accord и повис на забор у вокзала. Смотрите видео ЧП
    10:36:39 5/7/2021
    В Бердске мотоцикл врезался в Honda Accord и повис на забор у вокзала. Смотрите видео ЧП
    Расписание поста Рамадан 7-12 мая 2021 года: утренний прием пищи, время намаза и суммы выплат
    10:31:34 5/7/2021
    Расписание поста Рамадан 7-12 мая 2021 года: утренний прием пищи, время намаза и суммы выплат
    БердскЦентр Бердска отплылесосили перед 9 Мая 2021. Смотрите видео
    10:22:54 5/7/2021
    Центр Бердска отплылесосили перед 9 Мая 2021. Смотрите видео
    БердскОбское море окончательно сбросило ледяные оковы 6 мая 2021, заметили жители Бердска
    10:22:38 5/7/2021
    Обское море окончательно сбросило ледяные оковы 6 мая 2021, заметили жители Бердска
    Гороскоп на 7 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    10:20:58 5/7/2021
    Гороскоп на 7 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
    БердскПолная афиша мероприятий на 9 Мая 2021 в Бердске по часам: салют, парад, Бессмертный полк
    10:15:33 5/7/2021
    Полная афиша мероприятий на 9 Мая 2021 в Бердске по часам: салют, парад, Бессмертный полк
    БердскВ фильме «Встреча на Эльбе» снялся фронтовик Анатолий Макаров из Бердска. История войны прадеда
    9:55:25 5/7/2021
    В фильме «Встреча на Эльбе» снялся фронтовик Анатолий Макаров из Бердска. История войны прадеда
    Дизайнерские открытки с Днем создания вооруженных сил РФ 7 мая и невероятные поздравления
    9:40:10 5/7/2021
    Дизайнерские открытки с Днем создания вооруженных сил РФ 7 мая и невероятные поздравления