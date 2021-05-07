Слона с хоботом из бетона приковали наножниками на лужайке в Бердске. Смотрите фото
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Слона с хоботом из бетона приковали наножниками на лужайке в Бердске. Смотрите фото

11:37:025/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Большой серый слон с длинным хоботом, огромными ушами и маленьким хвостиком стоит на травке.

Вот такой слон живет в нашем городе

«По улицам Слона водили, Как видно напоказ - Известно, что Слоны в диковинку у нас», - вспомнилась басня Крылова. В Бердске тоже живут слоны. Большой серый слон с длинным хоботом, огромными ушами и маленьким хвостиком стоит на травке. У него голубые глаза и добрый взгляд.

Единственно, что печалит слона и журналиста «Курьер. Среда. Бердск», встретившего красивое животное на улице Пушкина Бердска 6 мая 2021 года — он прикован к столбу железными «наножниками». Украдут, видимо, добрые люди красавца с хоботом.

Бердский слон

Слон прикован к столбу, чтоб не убежал

Слон и столб

У слона есть хвостик

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