Слона с хоботом из бетона приковали наножниками на лужайке в Бердске. Смотрите фото

«По улицам Слона водили, Как видно напоказ - Известно, что Слоны в диковинку у нас», - вспомнилась басня Крылова. В Бердске тоже живут слоны. Большой серый слон с длинным хоботом, огромными ушами и маленьким хвостиком стоит на травке. У него голубые глаза и добрый взгляд.
Единственно, что печалит слона и журналиста «Курьер. Среда. Бердск», встретившего красивое животное на улице Пушкина Бердска 6 мая 2021 года — он прикован к столбу железными «наножниками». Украдут, видимо, добрые люди красавца с хоботом.