Россия проиграла Канаде со счетом 3:5 на юниорском ЧМ по хоккею-2021

Российская сборная потерпела поражение в финальном матче юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею, который прошел на арене «Комерика-Центр» в городе Фриско. Спортсмены из России уступили канадской команде со счетом 3:5.
В первом периоде у россиян шайбы забросили Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников, у канадских спорстменов — Коннор Бедард и Шейн Райт. Во втором периоде дважды голами отметились канадцы Бреннан Отманн и Логан Станковен. В третьем периоде наш Владимир Грудинин поразил ворота соперника, сократив отставание. Но в конце матча канадская команда увеличила счет в свою пользу, забив гол в пустые ворота нашей сборной.
Уточним, что Сборная Канады не потерпела ни одного поражения на этом турнире, выиграв все встречи группового этапа. А также четвертьфинал, полуфинал и финал.
- Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира, и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, но сейчас виден результат общей работы. Состав команды был полностью составлен из игроков, кто в этом сезоне выступал в России и играл заметную роль в успехах своего клуба. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ, - сказал Президент КХЛ Алексей Морозов, комментируя выступление сборной России.