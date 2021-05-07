Почти месяц ищут скрывшегося в водах реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака
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Почти месяц ищут скрывшегося в водах реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака

12:08:405/7/2021,Алина БуроваФото: https://bsiskitim.ru/vodnie_resursi/miltyush.html
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Несмотря на неутешительные поиски МЧС и полиции, односельчане неустанно верят в чудо. Родственники каждый день ждут, когда услышат знакомый стук в дверь.

Река Мильтюш славится своим сильным течением и порогами

Двадцать третий день жители села Бурмистрово продолжают вести поиски пропавшего егеря Сергея Чумака.

Напомним, что Сергей Чумак пропал 15 апреля. Вместе с товарищами Сергей Петрович принял решение пересечь пролив реки Мильтюш на лодке. Мужчины спокойно сплавлялись и даже не думали, что может начаться шторм. Сильное течение реки перевернуло лодку. В результате чего приятели Сергея Чумака еле выбрались на берег. Сам Сергей Петрович "побороть реку" не смог. Место происшествия осматривали водолазы, полиция и односельчане, но поиски ни к чему не привели.

Жительница села Бурмистрово Полина (имя изменено - прим. ред.) заверила редакцию "Курьер. Среда. Бердск", что односельчане не утратили сил. Родственники надеяться, что Сергей Петрович когда-то вернется домой.

- Да, все еще ищут. Остается найденным только сапог. Пока больше никаких зацепок не нашли,- сообщила односельчанка пропавшего 7 мая.

Начальник поисково-спасательного подразделения Бердска Сергей Козин заявил, что на месте ЧП спасатели работали неоднократно, однако результаты неутешительны.

- Мы много раз там работали. Наши водолазы ныряли, все бесполезно. На месте только сапог и лодка металлическая,- ответил "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Валерьевич.

О ситуации в селе Бурмистрово и ближайших поисках будет сообщено дополнительно.

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