Почти месяц ищут скрывшегося в водах реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака

Двадцать третий день жители села Бурмистрово продолжают вести поиски пропавшего егеря Сергея Чумака.
Напомним, что Сергей Чумак пропал 15 апреля. Вместе с товарищами Сергей Петрович принял решение пересечь пролив реки Мильтюш на лодке. Мужчины спокойно сплавлялись и даже не думали, что может начаться шторм. Сильное течение реки перевернуло лодку. В результате чего приятели Сергея Чумака еле выбрались на берег. Сам Сергей Петрович "побороть реку" не смог. Место происшествия осматривали водолазы, полиция и односельчане, но поиски ни к чему не привели.
Жительница села Бурмистрово Полина (имя изменено - прим. ред.) заверила редакцию "Курьер. Среда. Бердск", что односельчане не утратили сил. Родственники надеяться, что Сергей Петрович когда-то вернется домой.
- Да, все еще ищут. Остается найденным только сапог. Пока больше никаких зацепок не нашли,- сообщила односельчанка пропавшего 7 мая.
Начальник поисково-спасательного подразделения Бердска Сергей Козин заявил, что на месте ЧП спасатели работали неоднократно, однако результаты неутешительны.
- Мы много раз там работали. Наши водолазы ныряли, все бесполезно. На месте только сапог и лодка металлическая,- ответил "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Валерьевич.
О ситуации в селе Бурмистрово и ближайших поисках будет сообщено дополнительно.