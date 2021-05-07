Как байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента
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Как байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента

12:40:285/7/2021Фото: Фото Павла Арасланова vk.com / autoberdsk
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Например, пострадавший мотоциклист не имеет категории для управления данным транспортным средством.

У мотоциклиста открытый перелом левой ноги и ссадины

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили официальные данные ДТП, которое произошло 6 мая у железнодорожного вокзала в Бердске. Напомним, что мотоциклист столкнулся с иномаркой и налетел на ограждение.

В ведомстве уточнили, что 28-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» ехал по федеральной трассе Р-256 в сторону Новосибирска и собирался совершить поворот налево на ул. М. Горького.

Возле железнодорожного вокзала Бердска в иномарку врезался мотоцикл «Хонда CBR600», управляемый 27-летним мужчиной, который двигался во встречном направлении. После столкновения байкер совершил наезд на ограждение перильного типа. Инцидент произошел на регулируемом перекрестке.

Отметим, что владелец автомобиля «Хонда Аккорд» был трезв, имеет водительский стаж с 2017 года. Но он и его пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности. Помимо этого, автомобиль имел неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Пострадавший мотоциклист имеет стаж с 2012 года. У него не оказалось категории для управления данным транспортным средством.

В ГИБДД отметили, что врачи скорой помощи доставили байкера в бердскую ЦГБ, у него открытый перелом костей левой ноги, ссадины грудной клетки и ног.

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