В Бердске разыскивают актеров для боевых сцен в латексе и топиках. Сколько платят и для кого снимают фильмы - мы выяснили

На известном сайте с предложениями работы размещено объявление.
- Требуется актер для участия в постановочных съемках в Бердске. Опыт работы не требуется. В обязанности претендента входит участие в постановочных съемках, в постановочных боевых сценах. Приветствуется хорошая физическая подготовка. Оплата сразу,- написано в тексте предлагаемой вакансии.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 мая, связался с работодателем. Елена подробно рассказала, кого и чем заинтересует эта вакансия:
- Мы предлагаем работу — участие в съемках 15-минутных роликов. Это постановочные боевые сцены. Мужчин мы уже набрали, больше интересуют девушки.
На вопрос, в каком виде придется сниматься, Елена твердо заверила, что всё прилично.
- Допустим, вы секретный агент, заходите в комнату, вам нужно забрать какую-то флешку. Вы одеты в соответствующую одежду — латекс, темные очки. Или вы на ринге, идет поединок. Вы в спортивной одежде — топик, шорты, боксерские перчатки. То есть вы всегда одеты. Конечно, одежда будет подчеркивать вашу сексуальность. Все бои постановочные, вам нарисуют кровь и синяки. Никаких реальных драк, - рассказала Елена.
По оплате работодатель обещает мужчинам 1500 рублей в съемочный день, девушкам 2000 рублей. Причем девушки интересуют Елену больше, особенно если у них есть опыт в танцах или спорте. Очень приветствуется умение садиться на шпагат.
- Если ваш персонаж будет пользоваться повышенным вниманием у покупателей роликов, то вам соответственно полагаются бонусы, до 20 тысяч рублей, - пообещала Елена.
Елена подчеркнула, что вовсе не обязательно иметь идеальную или просто хорошую фигуру.
- Многим нравится конкретный типаж — различные формы, кому-то именно рыжие волосы, кому-то особенный взгляд, так что надо пробовать, - сказала Елена.
Поинтересовались, для кого это снимается, кто увидит ролики?
- В основном это заграничные покупатели, — туманно ответила Елена.