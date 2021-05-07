13 мая — Вознесение Господне- 2021: традиции католического праздника и главные запреты дня

В 2021 году католики отпразднуют Вознесение Господне 13 мая.
Это крупный переходящий праздник, поскольку он привязан к дате Пасхи. Вознесение отмечается 10 дней до самой Троицы и начинается празднование через 40 дней от празднования Пасхи.
Этим событием завершилась земная жизнь Христа. На протяжении 40 дней от своего Воскресения Иисус жил среди своих последователей и простых людей. В тот день Иисус собрал учеников на Елеонской горе неподалеку от Вифании, рассказал им о том, что будет второе пришествие и вознесся на небеса.
На Вознесение всегда в храмах проводится всенощное бдение. У католиков есть свои обряды для этого праздника.
Так, во время службы происходит освящение фруктов, например - винограда, тушат пасхальную свечу. Иногда в католических храмах статую Христа символично поднимают до потолка. Устраиваются шествия с горящими факелами.
В ряде стран Вознесение является официальным государственным праздником. Отмечается он до самой пятидесятницы. который завершается цикл пасхальных праздников.
Запреты в этот день не отличаются от православных: Запрещено ругаться и ссориться, совершать плохие поступки, обижать ближних и обижаться самим.