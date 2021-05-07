Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали
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Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали

1:10:135/7/2021Фото: Фото из соцсетей
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Подробности о состоянии Ольги не сообщаются.


Экс-ведущая «ДОМа-2» попала в больницу

Ведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом, сообщает «СтарХит».

Сейчас Ольга потихоньку приходит в себя после операции. По информации издания, певица находится под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации.

- Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи, - сказал представитель певицы Антон Богославский. Он не стал сообщать о причинах, по которым певица попала в больницу.

Ранее Бузова жаловалась на тяжелые условия на съемках шоу «Маска» на телеканале НТВ. Ведущая говорила, что костюм сильно давит ей на голову, а после съемок болит спина. Напомним, она также получила травму во время съемок в шоу на льду, в котором принимала участие.

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больницаоперацияольга бузова
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