Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали

Ведущую и певицу Ольгу Бузову экстренно прооперировали в Москве под общим наркозом, сообщает «СтарХит».
Сейчас Ольга потихоньку приходит в себя после операции. По информации издания, певица находится под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации.
- Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи, - сказал представитель певицы Антон Богославский. Он не стал сообщать о причинах, по которым певица попала в больницу.
Ранее Бузова жаловалась на тяжелые условия на съемках шоу «Маска» на телеканале НТВ. Ведущая говорила, что костюм сильно давит ей на голову, а после съемок болит спина. Напомним, она также получила травму во время съемок в шоу на льду, в котором принимала участие.