Мертвого младенца нашли прохожие в парке "Мечта"

В Московской области жители посёлка Селятино обнаружили страшную находку в местном парке. В парке "Мечта" нашли тело новорожденного ребенка. Пока известно только то, что мальчик недоношенный, а кто его родители и как он там оказался - остается загадкой. Труп ребенка обнаружили 5 мая, в среду.
Сейчас дело направлено в прокуратуру Наро-Фоминска, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Для раскрытия жуткого дела, следователи опрашивают очевидцев, разыскивают свидетелей и выясняют происхождение ребенка.
Это не первый случай, когда в лесу находят мертвое тело новорожденного. Похожая ситуация произошла ровно месяц назад 5 апреля в Челябинской области, у посёлка Мирный, где около леса в пакете нашли замёрзшее тело новорождённой девочки. Страшное открытие сделали гулявшие возле посёлка дети.