Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте

1:17:375/7/2021Фото: МВД по Республике Алтай
0

Пассажира вездехода экстренно госпитализировали в районную больницу, но медицинская помощь ему не понадобилась.

Водитель транспорта погиб
Водитель транспорта погиб

В селе Чемал произошла трагедия ночью 6 мая. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай,  в районе 1:55 часов ночи у дома №3 по улице Курортной с дороги съехал  и опрокинулся снегоболотоход.

Уже известно, что за рулем транспорта находился местный житель 24 лет. Он ехал по пути ул. Элекмонара. В результате ДТП мужчина умер прямо на месте происшествия.

Отмечается, что в момент аварии в вездеходе был пассажир 28 лет. Он - житель села Ороктой. Мужчину экстренно госпитализировали  в районную больницу, но медицинская помощь ему не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погиб водительснегоболотоходЧемал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте
    1:17:37 5/7/2021
    Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте
    Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали
    1:10:13 5/7/2021
    Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали
    БердскВ Бердске разыскивают актеров для боевых сцен в латексе и топиках. Сколько платят и для кого снимают фильмы - мы выяснили
    12:47:00 5/7/2021
    В Бердске разыскивают актеров для боевых сцен в латексе и топиках. Сколько платят и для кого снимают фильмы - мы выяснили
    БердскКак байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента
    12:40:28 5/7/2021
    Как байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента
    БердскПочти месяц ищут скрывшегося в водах реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака
    12:08:40 5/7/2021
    Почти месяц ищут скрывшегося в водах реки Мильтюш егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака
    Какой сегодня праздник у мусульман? 7 мая - последняя пятница Рамадана перед Ид аль-Фитром
    11:46:20 5/7/2021
    Какой сегодня праздник у мусульман? 7 мая - последняя пятница Рамадана перед Ид аль-Фитром
    Россия проиграла Канаде со счетом 3:5 на юниорском ЧМ по хоккею-2021
    11:40:56 5/7/2021
    Россия проиграла Канаде со счетом 3:5 на юниорском ЧМ по хоккею-2021
    Когда сажать перцы в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    11:39:27 5/7/2021
    Когда сажать перцы в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    Благоприятные дни для высадки томатов в теплицу и грунт в 2021 году: подготовка земли и рассады
    11:37:44 5/7/2021
    Благоприятные дни для высадки томатов в теплицу и грунт в 2021 году: подготовка земли и рассады
    Пасха мертвых 2021: как правильно поминать и приходить на кладбище?
    11:35:13 5/7/2021
    Пасха мертвых 2021: как правильно поминать и приходить на кладбище?