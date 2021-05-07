Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте

В селе Чемал произошла трагедия ночью 6 мая. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, в районе 1:55 часов ночи у дома №3 по улице Курортной с дороги съехал и опрокинулся снегоболотоход.
Уже известно, что за рулем транспорта находился местный житель 24 лет. Он ехал по пути ул. Элекмонара. В результате ДТП мужчина умер прямо на месте происшествия.
Отмечается, что в момент аварии в вездеходе был пассажир 28 лет. Он - житель села Ороктой. Мужчину экстренно госпитализировали в районную больницу, но медицинская помощь ему не понадобилась.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.