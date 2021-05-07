7 мая - день иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 2021 году: самая сильная молитва
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7 мая - день иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в 2021 году: самая сильная молитва

3:20:475/7/2021Фото: Воскресенский храм (старый) г. Вичуга
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Почитается икона всегда 4 апреля и в пятницу Светлой недели после Пасхи.

икона Живоносный источник
Невероятное количество исцелений было от этого лика

Вода - это источник жизни. На данной иконе изображена Богородица с младенцем Иисусом у источника воды. Этот лик особо почитаем среди христиан, поскольку он помогает в исцелении. Причем  исцеление может быть как телесным, так и духовным.

Часто к этому образу обращаются


  • для избавления от сильных физических зависимостей (курение, употребление алкоголя, нарокмания)
  • для избавления от душевных страданий
  • для исцеления от телесных недугов
  • при разладах в семье
  • для избавления от чужого влияния
  • об укреплении тела и духа

На любые искренние просьбы икона посылает в ответ решение проблемы.

Почитается икона всегда 4 апреля и в пятницу Светлой недели после Пасхи.

Обращаться к иконе можно регулярно. Молитва должна быть искренней и наполненной терпением.

Первая молитва

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ты́ еси́ Ма́ти и покрови́тельница все́х к Тебе́ прибега́ющих, при́зри с благосе́рдием на моли́твы гре́шных и смире́нных ча́д Твои́х. Ты́, имену́емая Живоно́сный Исто́чник благода́тных врачева́ний, исцели́ боле́зни стра́ждущих и умоли́ Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да низпо́слет и все́м притека́ющим к Тебе́ здра́вие душе́вное и теле́сное и, прости́в на́м во́льная и нево́льная согреше́ния на́ша, да́рует на́м вся́ я́же к ве́чней и вре́менней жи́зни потре́бная. Ты́ еси́ все́х скорбя́щих ра́дость, услы́ши на́с, ско́рбных; Ты́ еси́ утоле́ние печа́ли, утоли́ и на́шу печа́ль; Ты́ еси́ взыска́ние поги́бших, не попусти́ и на́м поги́бнути в бе́здне грехо́в на́ших, но всегда́ избавля́й на́с от вся́ких скорбе́й и напа́стей и вся́каго зла́го обстоя́ния. Е́й, Цари́це на́ша преблага́я, наде́ждо на́ша несокруши́мая и засту́пнице необори́мая, не отврати́ лица́ Твоего́ от на́с за мно́жество прегреше́ний на́ших, но простри́ на́м ру́це Ма́терняго милосе́рдия Твоего́ и сотвори́ с на́ми зна́мение ми́лости Твоея́ во бла́го: яви́ на́м по́мощь Твою́ и благопоспеши́ во вся́ком де́ле благо́м. От вся́каго же начина́ния грехо́внаго и помышле́ния лука́ваго отврати́ на́с, да всегда́ сла́вим пречестно́е и́мя Твое́, велича́юще Бо́га Отца́ и Сы́на Единоро́днаго Го́спода Иису́са Христа́ и Животворя́щаго Свята́го Ду́ха со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вторая молитва

О, Пресвята́я Де́во, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, Живоно́сный Исто́чник Твой, целе́бные да́ры на здра́вие душ и теле́с на́ших и на спасе́ние ми́ру точа́щий, подала́ еси́ нам, те́мже благода́рни су́ще усе́рдно мо́лим Тя, Цари́це Пресвята́я: моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти нам оставле́ние прегреше́ний и вся́кой душе́ скорбя́щей и озло́бленней ми́лость и утеше́ние, и от бед, скорбе́й и боле́зней свобожде́ние. Пода́ждь, Госпоже́, (храму сему и) сим лю́дем покрове́ние (и святе́й оби́тели сей соблюде́ние), гра́ду сохране́ние, стране́ на́шей от напа́стей избавле́ние и огражде́ние, да ми́рное зде поживе́м житие́, и в бу́дущем ве́це сподо́бимся ви́дети Тебе́, Засту́пницу на́шу, во сла́ве Ца́рствия Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

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