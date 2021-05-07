Буря в Москве разрушила город. Смотрите видео ЧП

Буря в Москве и Подмосковье повредила около 20 деревьев, а также здания и 8 автомобилей. Порывы ветра достигали 19 метров в секунду.
Из-за непогоды пострадала по крайней мере одна горожанка: у женщины зафиксировали переломы предплечья и голени, сейчас она находится в больнице.
Городские службы и службы спасения переведены в режим повышенной готовности, работает система СМС-оповещения.
Москвичей просят оставаться дома, так как желтый уровень опасности продлится до 21:00 7 мая. Нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.