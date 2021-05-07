Буря в Москве разрушила город. Смотрите видео ЧП
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Буря в Москве разрушила город. Смотрите видео ЧП

2:26:535/7/2021Фото: Скриншот из видео
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Москвичей просят пересидеть непогоду дома.

Пострадала по крайней мере одна жительница столицы

Буря в Москве и Подмосковье повредила около 20 деревьев, а также здания и 8 автомобилей. Порывы ветра достигали 19 метров в секунду.

Из-за непогоды пострадала по крайней мере одна горожанка: у женщины зафиксировали переломы предплечья и голени, сейчас она находится в больнице.

Городские службы и службы спасения переведены в режим повышенной готовности, работает система СМС-оповещения.

Москвичей просят оставаться дома, так как желтый уровень опасности продлится до 21:00 7 мая. Нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

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