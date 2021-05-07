На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель:
Здравствуйте, утерян телефон самсунг а 11, цвет белый в чёрном чехле, просьба нашедшего связаться со мной по номеру телефона 89529483934
Просьба нашедшего связаться со мной по номеру телефона 89529483934.
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