Утерян телефон самсунг а 11
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07.05
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Утерян телефон самсунг а 11

2:17:055/7/2021
0

Просьба нашедшего связаться со мной по номеру телефона 89529483934.

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель: 
Утерян телефон самсунг

Здравствуйте, утерян телефон самсунг а 11, цвет белый в чёрном чехле, просьба нашедшего связаться со мной по номеру телефона 89529483934
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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
утерян телефон
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