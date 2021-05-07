7 блондинок, которые изменили мировые тенденции

И это все о блондинках. Их роль в истории человечества сложно переоценить. Не даром 31 марта отмечается Всемирный день блондинок, когда светловолосым красавицам принято отправлять открытки с поздравлениями. Но есть блондинки, которые покорили мир навсегда. И, кстати, не все были натуральными.
1. Мерлин МонроНорма Джейн Бейкер была обычной шатенкой. Мимо такой пройдешь в толпе и не заметишь. Но однажды будущий идол всех времен и народов встретила Джона Хайда, который по крупицам создал ее сногсшибательный образ. И первое, что он сделал, поменял Норме-Мерлин цвет волос.
И в какой-то степени это стало революцией. Миллионы женщин по всему миру вслед за Монро стали перекрашиваться из брюнеток в блондинок. Для многих такой переход становился судьбоносным. А Мерлин Монро стала величайшей блондинкой всех времен и народов.
2. Грейс КеллиПрошло уже много лет, как трагически погибла великая актриса и самая известная принцесса Монако, а она все равно остается иконой стиля до сих пор.
Если речь идет о королевской свадьбе, то чаще всего представляют Грейс Келли в подвенечном платье Хелен Роуз, художницы по костюмам кинокомпании «Метро Голдвин Майер». Примечательно, что свадебный наряд стал подарком невесте от MGM.
Грейс могла изящно, элегантно, дорого преподнести любой наряд. Она стала эталоном стиля, манер и королевской изысканности.
3. Брижид БардоОт природы у будущей звезды французского кинематографа каштановые прямые волосы. До 14 лет она считала себя уродиной. Ведь у нее косили глаза, а зубы сильно выступали, что пришлось носить брекеты.
Но потом Бордо перекрасилась в блондинку и снялась в фильме мужа Роже Вадима «И Бог создал женщину». На утро оба проснулись знаменитыми. Мужчины обожали актрису, а женщины ненавидели. Но Бардо оставила неизгладимый след в сердцах и тех и других.
4. Тильда СуинтонАктриса с инопланетной внешностью, невероятной харизмой и талантом. Тильда происходит из древнего шотландского рода. Она говорит о себе, что некрасива, и что очень похожа на своего папу, когда тот побреется. Но зрители обожают эту ее необычную привлекательность.
5. МадоннаУ певицы от природы темный цвет волос, так как по происхождению она итальянка. Однако, под влиянием моды 80-х Мадонна осветлила себе волосы, стала носить невероятные прически. С тех пор Мадонна редко изменяет своему образу блондинки.
Переоценить ее вклад в культуру сложно. 40 лет феноменальной карьеры, 22 роли в кино, 12 студийных альбома. Кроме того, Мадонна признана Книгой рекордов Гиннесса самой коммерчески успешной исполнительницей.
6. Бритни СпирсПринцесса поп-музыки представляет собой классический образ американской блондинки. Анимационные картинки и gif-ки с ее изображением очень популярны в сети. Яркая, соблазнительная, фигуристая. В 1999 году из всех утюгов и радиоприемников слышалась ее песня Baby One More Time.
Певица в 2000 неоднократно возглавляла всевозможные хит-парады и рейтинги самых сексуальных девушек планеты. Все было отлично, пока в 2004 году Бритни не вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна.Дальше все мы помним, что было. Нервные срывы, бритье головы на лысо, специализированные центры.Кажется, до сих пор Спирс не может оправится от брака с Кевином.
7. Шарлиз ТеронАктриса иногда перекрашивает свои волосы ради ролей. Ее родной цвет – каштановый. Однако, когда однажды актриса перекрасилась в блондинку, решила придерживаться этого стиля. У нее всегда аккуратная прическа, ассоциирующаяся с укладками див Золотого века Голливуда.
Сейчас Шарлиз активно борется за права женщин и выступает против харасмента в любом его проявлении. А вот методы воспитания сына Терон вызывают у многих недоумение.