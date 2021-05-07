Не поджигай! Придем и выпишем штраф в 400 тысяч рублей!
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Не поджигай! Придем и выпишем штраф в 400 тысяч рублей!

2:23:275/7/2021
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Соблюдайте меры безопасности при использовании розжига.

Введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску сообщает:

Постановлением Правительства Новосибирской области №155-п от 29.04.2021г.Введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора ! Обращаем внимание, что приготовление пищи в мангалах, жаровнях не запрещено, но при строгом соблюдении регламентируемых мер безопасности: не менее 5 метров от мангала до зданий и сооружений, в радиусе 2 метров территория должна быть очищена от сухой травы и горючих материалов. Обеспечьте в заранее запас воды для пролива зольных остатков и тушения возможного возгорания. Соблюдайте меры безопасности при использовании розжига. Также напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ:

Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима,

- влекут наложение административного штрафа - на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

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особый противопожарный режим
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