Не поджигай! Придем и выпишем штраф в 400 тысяч рублей!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бердску сообщает:
Постановлением Правительства Новосибирской области №155-п от 29.04.2021г.Введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора ! Обращаем внимание, что приготовление пищи в мангалах, жаровнях не запрещено, но при строгом соблюдении регламентируемых мер безопасности: не менее 5 метров от мангала до зданий и сооружений, в радиусе 2 метров территория должна быть очищена от сухой травы и горючих материалов. Обеспечьте в заранее запас воды для пролива зольных остатков и тушения возможного возгорания. Соблюдайте меры безопасности при использовании розжига. Также напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ:
Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
- влекут наложение административного штрафа - на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.