Резиновая плитка: в каких сферах используется и в чем ее преимущества

Он подходит для решения большого количества задач – от мощения садовых дорожек до обустройства зон вокруг бассейнов. В нем сочетаются основные эксплуатационные преимущества и достаточно доступная стоимость.
Для каких целей и задач подойдетКлассическая резиновая плитка имеет квадратную или прямоугольную форму. Она может состоять из одно или из двух слоев. В зависимости от толщины и размеров сегментов, возможно использование материала в следующих зонах:
- внутри технических, производственных помещений;
- на открытых спортивных и детских площадках;
- в мастерских, гаражах, тренажерных залах;
- на территории загородных имений;
- в фермерских хозяйствах;
- возле крытых и открытых бассейнов;
- в тирах, кинотеатрах;
- на парковках для легковых автомобилей;
- на террасах и балконах.
Это лишь небольшой перечень областей применения материала. Столь широкие его возможности обуславливаются уникальными характеристиками, универсальностью, простотой монтажа. Продается резиновая плитка повсеместно. Современная компания Rubber Step предлагает лучшие условия сотрудничества.
В чем заключаются преимущества
Состав плитки очень простой, включает в себя три основных компонента – мелкую резиновую крошку, связующее полимерное вещество, краситель. Некоторые виды дополняются фиксаторами на боковых гранях, которые упрощают монтаж. Этот материал можно укладывать на любую жесткую и ровную поверхность, включая утрамбованный грунт, бетонную стяжку, асфальтное покрытие, старую керамическую плитку, деревянные настилы и прочее.
Изделия на основании резиновой крошки не боятся сотен негативных воздействий – влаги, температурных колебаний, большинства щелочей, кислот, масел, нефтепродуктов, ультрафиолета и пр. Они устойчивы к сильным механическим нагрузкам, могут восстанавливать форму.
Добавки в виде пигментов, глиттера придают плитке весьма привлекательный внешний вид. Кроме того, в процессе монтажных мероприятий можно использовать несколько оттенков, размещая в любой последовательности.
Резиновые покрытия не нуждаются в сложном уходе, так как абсолютно невосприимчивы к плесени, грибкам. На их поверхности не задерживаются микробы. Срок службы таких материалов составляет десятки лет. Покрытия подлежат ремонту путем замены отдельных элементов.
Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/