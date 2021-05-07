Резиновая плитка: в каких сферах используется и в чем ее преимущества
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Резиновая плитка: в каких сферах используется и в чем ее преимущества

2:24:235/7/2021Фото: i2.imageban.ru
0

Плитка из резиновой крошки – инновационный, практичный, долговечный, визуально привлекательный материал.

резиновая плитка
Классическая резиновая плитка имеет квадратную или прямоугольную форму

Он подходит для решения большого количества задач – от мощения садовых дорожек до обустройства зон вокруг бассейнов. В нем сочетаются основные эксплуатационные преимущества и достаточно доступная стоимость.

Для каких целей и задач подойдет

Классическая резиновая плитка имеет квадратную или прямоугольную форму. Она может состоять из одно или из двух слоев. В зависимости от толщины и размеров сегментов, возможно использование материала в следующих зонах:

  • внутри технических, производственных помещений;
  • на открытых спортивных и детских площадках;
  • в мастерских, гаражах, тренажерных залах;
  • на территории загородных имений;
  • в фермерских хозяйствах;
  • возле крытых и открытых бассейнов;
  • в тирах, кинотеатрах;
  • на парковках для легковых автомобилей;
  • на террасах и балконах.

Это лишь небольшой перечень областей применения материала. Столь широкие его возможности обуславливаются уникальными характеристиками, универсальностью, простотой монтажа. Продается резиновая плитка повсеместно. Современная компания Rubber Step предлагает лучшие условия сотрудничества.

В чем заключаются преимущества


Состав плитки очень простой, включает в себя три основных компонента – мелкую резиновую крошку, связующее полимерное вещество, краситель. Некоторые виды дополняются фиксаторами на боковых гранях, которые упрощают монтаж. Этот материал можно укладывать на любую жесткую и ровную поверхность, включая утрамбованный грунт, бетонную стяжку, асфальтное покрытие, старую керамическую плитку, деревянные настилы и прочее.

Изделия на основании резиновой крошки не боятся сотен негативных воздействий – влаги, температурных колебаний, большинства щелочей, кислот, масел, нефтепродуктов, ультрафиолета и пр. Они устойчивы к сильным механическим нагрузкам, могут восстанавливать форму.

Добавки в виде пигментов, глиттера придают плитке весьма привлекательный внешний вид. Кроме того, в процессе монтажных мероприятий можно использовать несколько оттенков, размещая в любой последовательности.

Резиновые покрытия не нуждаются в сложном уходе, так как абсолютно невосприимчивы к плесени, грибкам. На их поверхности не задерживаются микробы. Срок службы таких материалов составляет десятки лет. Покрытия подлежат ремонту путем замены отдельных элементов.

Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
резиновая плитка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    13 мая — Вознесение Господне- 2021: традиции католического праздника и главные запреты дня
    2:20:42 5/7/2021
    13 мая — Вознесение Господне- 2021: традиции католического праздника и главные запреты дня
    Мощное землетрясение произошло в Бурятии
    2:10:58 5/7/2021
    Мощное землетрясение произошло в Бурятии
    В Новосибирске изменили дату отключения горячей воды в мае 2021
    1:53:41 5/7/2021
    В Новосибирске изменили дату отключения горячей воды в мае 2021
    В России зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт»
    1:47:42 5/7/2021
    В России зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт»
    Бердск7 мая 2021 - последний день попасть в "Бессмертный полк" в День Победы
    1:40:20 5/7/2021
    7 мая 2021 - последний день попасть в "Бессмертный полк" в День Победы
    Мертвого младенца нашли прохожие в парке "Мечта"
    1:20:10 5/7/2021
    Мертвого младенца нашли прохожие в парке "Мечта"
    Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте
    1:17:37 5/7/2021
    Снегоболотоход съехал с дороги и перевернулся: Водитель погиб на месте
    Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали
    1:10:13 5/7/2021
    Ольга Бузова экстренно попала в больницу. Ее прооперировали
    БердскВ Бердске разыскивают актеров для боевых сцен в латексе и топиках. Сколько платят и для кого снимают фильмы - мы выяснили
    12:47:00 5/7/2021
    В Бердске разыскивают актеров для боевых сцен в латексе и топиках. Сколько платят и для кого снимают фильмы - мы выяснили
    БердскКак байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента
    12:40:28 5/7/2021
    Как байкер врезался в иномарку и повис на заборе у вокзала Бердска, стали известны новые подробности инцидента