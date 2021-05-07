Здравствуйте, есть какая-то информация, куда можно пристроить подростка на летнюю работу? В Новосибирске куча объявлений, а у нас в Бердске никому не нужны помощники-подростки?
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Куда в Бердске можно пристроить подростка на летнюю работу?
2:40:315/7/2021
В Новосибирске куча объявлений, а у нас в Бердске никому не нужны помощники-подростки?
Здравствуйте, есть какая-то информация, куда можно пристроить подростка на летнюю работу? В Новосибирске куча объявлений, а у нас в Бердске никому не нужны помощники-подростки?
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