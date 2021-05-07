Сбербанк повысит ставки по ипотеке с 7 мая 2021

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотечным кредитам. Повышение коснется основных ипотечных программ — покупки готового жилья и квартир в новостройках. В прошлом месяце глава «Сбербанка» Герман Греф предполагал, что банку «придется отреагировать» на повышение ключевой ставки ЦБ.
Ставка увеличится на 0,4 п.п. от имеющихся базовых ставок по ипотеке на готовое жилье, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража.
- С завтрашнего дня действительно будет повышение ставок по кредиту. У нас ставка увеличится на 0,4 п.п. в зависимости от того, по какому формату вы подаете заявку. 7,3% сейчас базовая ставка <по ипотеке на готовое жилье> — это с учетом всех скидок, и первоначальный взнос более 20% от стоимости недвижимости. Если у вас остаются такие же параметры, у вас <ставка> прибавится на 0,4 п.п., то есть у вас ставка станет 7,7%, — сказал специалист сервиса «ДомКлик», через который в банк подаются заявки на ипотеку.
- Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», — отметил сотрудник банка. Он объяснил, что для клиентов, которым уже одобрили заявку по ипотеке, ставки не увеличатся.
По информации на сайте Сбербанка, на 6 мая ставка на готовое жилье – 7,3%, на покупку строящегося составляет от 4,1 %.
В марте Банк России впервые с 2018 года увеличил ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, а в апреле поднял её до 0,5 п.п., (5 %годовых). Поэтому Герман Греф предполагал, что в «Сбербанке» может произойти повышение ставок по кредитам.