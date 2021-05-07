Коронавирус в Новосибирской области: За сутки на 7 мая умерли 3 старушки

Стало известно о новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 7 мая. Как сообщает оперативный штаб региона, уже зарегистрирован 41 621 случай коронавируса. За последние сутки инфицированных стало 69. Отмечается, что за все время пандемии от болезни излечились 38 004 пациента. За последние сутки здоровых пациентов тало на 58 больше.
За последние 24 часа от вируса в региона скончались три пациента - женщины в возрасте 70, 80 и 87 лет. Всего в Новосибирской области ушли из жизни по причине коронавируса 1 780 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом коронавирус с подозрением на него госпитализированы 1 090 пациентов, в том числе 7 детей.
Продолжают борьбу за жизнь в реанимации 38 сибиряков, а на ИВЛ – 3 пациента.
Отмечается, что в Новосибирской области проведено 1 536 459 тестов на коронавирус. При этом в ОРВИ в больницы Новосибирской области обратились только за последние сутки 2 154 новосибирцев.