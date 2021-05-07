В каких регионах частная медицина получит 351 млн рублей
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В каких регионах частная медицина получит 351 млн рублей

3:24:445/7/2021Фото: Pixabay.com
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Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Пилотный проект по привлечению частных организаций стартовал в 2020 году

Более 351 млн рублей распределят по частным медицинским организациям, которые занимаются долговременным уходом за пожилыми гражданами. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Пилотную версию проекта запустили еще в 2020 году. Он подразумевает привлечение частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста.

Сейчас в проекте участвуют 33 организации из 13 регионов России. В их числе – Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Костромская, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Тульская области.

Уточняется, что организации контактируют с поликлиникой, к которой прикреплён гражданин. Участковый врач выписывает назначение, а в клиниках человеку оказывают нужную помощь (например, регулярные осмотры на дому, ведение индивидуального дневника пациента, контроль приём лекарств, специалисты могут брать анализы и проводить инфузионную терапию).

Чтобы участвовать в проекте, организации необходимо пройти конкурсный отбор. После им предоставляются гранты из федерального бюджета.

Этот проект ведётся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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медицинская помощьнацпроект "Демография"частные организации
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