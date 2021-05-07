В каких регионах частная медицина получит 351 млн рублей

Более 351 млн рублей распределят по частным медицинским организациям, которые занимаются долговременным уходом за пожилыми гражданами. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Пилотную версию проекта запустили еще в 2020 году. Он подразумевает привлечение частных организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста.
Сейчас в проекте участвуют 33 организации из 13 регионов России. В их числе – Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский край, Воронежская, Костромская, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Тульская области.
Уточняется, что организации контактируют с поликлиникой, к которой прикреплён гражданин. Участковый врач выписывает назначение, а в клиниках человеку оказывают нужную помощь (например, регулярные осмотры на дому, ведение индивидуального дневника пациента, контроль приём лекарств, специалисты могут брать анализы и проводить инфузионную терапию).
Чтобы участвовать в проекте, организации необходимо пройти конкурсный отбор. После им предоставляются гранты из федерального бюджета.
Этот проект ведётся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».