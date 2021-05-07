Жилыми высотками застроят промплощадки Бердска: Эксперт назвал, какие предприятия могут пойти под снос

В Бердске предсказывают рейдерские захваты или «честную продажу» промышленных предприятий под жилую застройку. В частности, предполагается, что именно с этой целью заявились бойцы ФСБ и Росгвардии на территорию бывшей швейной фабрики «Бердчанка.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», люди в погонах появились на предприятии 30 апреля. Полицейские разогнали толпу собравшихся и закрыли ворота, отрезав возможность входа на «Бердчанку». Силовики объясняли свое появление выводом предприятия из банкротства. Представитель нового собственника фабрики сообщил, что якобы таким образом пытаются разобраться с арендатором, собравших деньги за коммуналку и аренду и отказавшимся платить. Речь идет о миллионах. Поэтому, дескать, и вызвали ФСБ и полицию.
Однако сын бывшего собственника швейной фабрики Дмитрий Степанов полагает, что предприятие банкротят ради строительства высотных домов. То есть фабрику снесут, а на ее месте построят 4 многоквартирных дома. Степанов уверен, что идет борьба за землю, а не за производственные площади, которые сейчас сдают в аренду.
В муниципальном Комбинате бытовых услуг пояснили, что особых претензий в «Бердчанке» не имеют. Да, долги есть, но арендаторы потихоньку платят согласно достигнутым договоренностям.
Эксперты в сфере строительства полагают, что «Бердчанка», это первая ласточка в подобных «захватах» промышленных площадок под будущую жилую застройку. На подходе еще несколько аналогичных территорий. Их осваивать куда проще и дешевле, чем строить новые микрорайоны на отшибе, вложив сначала сотни миллионов рублей в коммуникации и дороги.
- Давят на акционеров, включая все возможные рычаги влияния, в том числе рейдерский захват, а потом продают участок застройщику. Так будет происходить в Бердске в ближайшее время. Уже зашли на винзавод и нарисовали «веселые картинки», что там построят. Рассматривают территорию Бердского хлебокомбината и промплощадку за магазином «Сантимо». Возможно, нацелились на старую площадку «Веги», что на ул. Линейной. Можно посмотреть по городу территории предприятий, которые либо уже не работают, либо при смерти и получится список где, где в ближайшее время возможна жилая застройка, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» осведомленный источник.
По его словам, перечисленные территории очень привлекательны — центр города, есть все коммуникации. Он уверен, что изменение категорий земель не заставит себя ждать. А горсовет даст согласие.
- Собственник участка, например, под «Бервиной» (бывший Бердский винзавод на ул. Первомайской — прим. ред.) подаст заявление в администрацию о смене зоны с промышленной на Ж4 (зона жилой застройки). Администрация согласно закону проводит идею черед депутатов под предлогом развития Бердска. И получается готовая полянка под строительство. Даже если ее нет в генплане, внесут изменения в него и в правила застройки города. Тем более, что «Бервина» давно не функционирует, раздав площади арендаторам. Место там прекрасное, и квартиры здесь будут пользоваться спросом. Люди с удовольствием будут покупать, - констатировал источник.
Повлиять на судьбу подобных промплошадок бердская власть практически не в силах, поскольку речь идет о частном бизнесе и деньгах хозяйствующих субъектов. Это не муниципальная земля. Эксперт полагает, что перспектива жилищного строительства в Бердске за этим направлением, поскольку территорий для этого в городе практически нет. А комплексная застройка на новом месте — очень дорогое удовольствие, на которое у власти никогда не хватит денег, а инвесторы даже с большими ресурсами не захотят ждать десятилетия, пока вложенные средства окупятся. Пример тому микрорайон Раздольный, так и не ставший городом-садом.
Подробности — в ближайшее время.