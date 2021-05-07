Репетиция Парада Победы 7 мая в Москве: как будут работать станции метро, рассказываем
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Репетиция Парада Победы 7 мая в Москве: как будут работать станции метро, рассказываем

4:10:425/7/2021Фото: pixabay.com
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Ограничения будут действовать с 05:30 до окончания генеральной репетиции парада Победы на Красной площади.

Репетиция парада 7 мая: как будут работать станции метро в центре

В Москве 7 мая с 5:30 будет изменена работа входов и выходов станций метро в связи с генеральной репетицией парада Победы на Красной площади.

На станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» пассажиры смогут только войти и пересесть, а «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку.

Во время прохождения колонн техники по Тверской улице возможно временное ограничение выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская» и «Лубянка» в сторону Никольской улицы, а также со станции «Китай-город» в сторону Китайгородского проезда и улиц Ильинки и Варварки.

Помимо этого, с 5:30 перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено по участкам Тверской улицы (от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы), по 1-й Тверской-Ямской (от Большой Садовой до улицы Гашека). Временно нельзя будет проехать по Моховой улице, Оружейному переулку, Охотному Ряду, Театральному проезду, Солянке, Петровке и еще некоторым улицам. После прохождения военной техники ограничения будут сняты.

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